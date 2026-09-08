Los familiares del célebre músico y compositor panameño Dagoberto “Yin” Carrizo anunciaron que la misa de despedida en la ciudad de Panamá se realizará el próximo miércoles 9 de septiembre a las 10:30 a.m., en el Santuario Nacional del Corazón de María, en Obarrio. Además, el viernes 11 se llevará a cabo una segunda eucaristía en la parroquia San Sebastián de Ocú, en la provincia de Herrera, a partir de las 11:00 a.m.

Ayer, lunes 7 de septiembre se confirmó el fallecimiento del cantautor y acordeonista a los 87 años. Conocido como “El Cantor de la Patria” y “El Romántico del Acordeón”, Carrizo formó parte de la era dorada del folclore con un impacto que trascendió las fronteras de Panamá.

El último adiós del artista será en el distrito de Ocú, ciudad que lo vio nacer el 5 de julio de 1939, fruto del hogar formado por Leonardo Carrizo Díaz y Lucila del Carmen Medrano. Prodigio de la música típica, a los 13 años compuso temas como “Viva Panamá”, la primera de un sinfín de piezas innovadoras que incorporaban el tamborito y la tamborera con un estilo romántico y contemporáneo.