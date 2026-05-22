$!Zhana Accesorios apuesta por vender bolsos y aretes únicos

Con la intención de resaltar la artesanía colombiana y panameña a través de piezas exclusivas y elegantes, César Rivera y su esposa Mónica Acosta crearon Zhana Accesorios, un emprendimiento familiar que desde hace dos años confecciona productos artesanales hechos completamente a mano.

Rivera explicó que “esta idea nació con mi esposa, de crear productos artesanales con tradición, con mejor terminación y con lujo”.

Entre sus principales productos destacan los bolsos elaborados en caña flecha y otras fibras vegetales, los cuales son tejidos y pintados artesanalmente utilizando pigmentación de flores naturales, lo que les brinda colores únicos y frescos, dependiendo de la temporada del año.

Cada pieza pasa por un proceso detallado de diseño, tejido y producción que puede tomar alrededor de un mes para estar lista. “Desde el momento de la creación hasta sacarlo a producción puede pasar aproximadamente un mes de confección”, comentó Rivera.

Por su parte, Mónica Acosta, esposa y diseñadora del emprendimiento, destacó que “nuestros bolsos no solo son accesorios, son una obra de arte. Cada pieza está elaborada para darle un toque único y lleno de frescura”, señaló.

Acosta también explicó que trabajan junto a artesanos y diseñadores locales para garantizar acabados de calidad y versatilidad en cada producto, ya que los bolsos pueden utilizarse como clutch, con correa o simplemente en la mano.