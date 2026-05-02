45k acumulados en el 5 y 6

El 5 y 6 para la jornada sabatina de hoy en el Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz (desde las 3:00 p.m.), es de $45,141.34 e inicia en la segunda carrera de la programación.

Una robusta cartelera de ocho carreras teniendo como atractivo la tercera donde se miden potrancas importadas de 3 y 4 años ganadoras de 2 y 3 carreras en una prueba de velocidad.

Dicha competencia en 1,000 metros parte como favorita de la competencia 6-5, Youlostthatlove que reaparece luego de 5 meses de inactividad. Jilver Chamafi estará a cargo de guiar a esta potranca.Otra de las participantes será Volatile Girl con gabela de 8-5 con la conducción de Allan Mendoza que viene de llegar tercera en su último compromiso.

Por otro lado, para esta jornada sabatina se han presentado los siguientes cambios y retiros:

• Segunda carrera #6 Isabella Music será montada por Felix Salgado con 113 libras y la #2 Infinity Casmi retirada

• Quinta carrera #5 Amil cargará 115 libras y #1 El Crónico no competirá

• Séptima carrera #2 La Negra Celia retirada

• Octava carrera #4 Smart Lady no correrá

Luego el domingo la programación será más interesante en el marco del Clásico Internacional Día del Trabajador.

Nuevamente la tercera carrera promete una batalla en la pista de arena del hiporemón.

Las potrancas nacionales que en los próximos meses van al ruedo rumbo a la Serie Hípica del Caribe buscan su primera en la pista en 5 y medio furlongs.

Diez potrancas, de las cuales dos van a debutar. Carrera de difícil acierto segunda del 5 y 6.

Los únicos retiros reportados son los siguientes:

• 1era. Carrera #5 On Fire

• 5ta. Carrera #1 Clarion #3 Royal Smile # 6 Bibi Boss

• 6ta. Carrera #8 Chatterlight

Mientras el #5 Sol Premier correrá en la séptima carrera con 117 libras su jinete.