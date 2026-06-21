A Bélgica también se le atraganta Irán; empate y gracias

Dos partidos, cero victorias, un único gol... y gracias. Luego del empate inaugural ante Egipto, Bélgica tampoco pudo sumar tres puntos este domingo al igualar 0-0 ante un Irán que jugó media hora con un hombre más y que vio incluso cómo le era anulado un gol por un ajustado fuera de juego.

Así, el equipo dirigido por el DT francés Rudi Garcia no termina de despegar en un grupo a priori asequible, y se jugará el boleto a dieciseisavos en un duelo al todo o nada ante Nueva Zelanda en la tercera fecha.

Los Kiwis se enfrentan este domingo a Egipto en un partido que podría romper la igualdad total que reina en el Grupo G; Bélgica e Irán cuentan con dos puntos, uno más que árabes y oceánicos.

En el estadio de Los Ángeles, los arqueros Thibaut Courtois y Alireza Beiranvand fueron protagonistas de un partido entretenido a pesar de la ausencia de goles.

Los Diablos Rojos tuvieron la victoria en las botas de Lukebakio en el tiempo añadido, pero su disparo con rosca desde fuera del área se escapó fuera a pocos centímetros de la cruceta.

Irán también necesitará al menos un punto contra Egipto el viernes para tener opciones de meterse en dieciseisavos.

Tras haberse visto frustrado por problemas de visado en sus desplazamientos desde su campo base en México hacia los partidos en Estados Unidos, el Team Melli espera poder centrarse en el fútbol, ya que, según se informa, se han relajado las restricciones de viaje para su crucial visita a Seattle.

Por segundo partido consecutivo de Irán, manifestantes de la amplia comunidad persa exiliada en Los Ángeles se congregaron en el estadio para corear consignas contra el régimen de la República Islámica.

- Irán sigue invicto -

Dentro del estadio, el himno de Irán volvió a ser recibido con una sonora pitada y abucheos, una reacción que contrastó con la respuesta hacia los jugadores, que fueron ovacionados.

Porque más allá de los contratiempos burocráticos, los hombres de Amir Ghalenoei mostraron una gran solidez y gozaron de las mejores ocasiones ante unos Diablos Rojos plagados de estrellas pero que viven la recta final de sus carreras deportivas, como Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku.

Dos jugadas puntuales, una en cada tiempo, pudieron haber cambiado la tónica del partido.

La estrella iraní, Mehdi Taremi, llegó a mandar el balón a la red tras una jugada de pizarra en la primera parte, pero el gol fue anulado por el VAR por fuera de juego, mientras que el belga Nathan Ngoy fue expulsado después del descanso por derribar al delantero luego de un mal control del balón.

Al final no llegó el gol por ninguno de los dos lados, pero el Team Melli sigue concitando el apoyo popular -también por parte de muchos mexicanos que han adoptado a esta selección que tiene su campo base en Tijuana- y sigue invicto y con todas las opciones de pasar por primera vez a la ronda de cruces directos de un Mundial.

Para los belgas, otra debacle ante Nueva Zelanda supondría su adiós en primera ronda por segundo Mundial consecutivo.