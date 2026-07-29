A cambiar el rumbo

La Selección Sub-20 masculina de fútbol de Panamá tendrá hoy (3:00 p.m., hora en Panamá) un duelo vital en sus aspiraciones de seguir con “vida” en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF México 2026. Su rival, Jamaica buscará asegurar su pase a la siguiente fase, tras conseguir tres puntos gracias a su victoria 2-1 sobre Honduras en la primera fecha del Grupo C del torneo. Mientras que los panameños perdieron en su debut 3-0 ante Canadá. El encuentro será en el Estadio Universitario BUAP, en Puebla, mientras que, a segunda hora, se enfrentarán Honduras y Canadá, a las 8:00 p.m. Esta fase de grupos arrancó el pasado viernes 24 de julio y finaliza el sábado 1 de agosto. Los dos mejores equipos de cada grupo, junto con los dos mejores terceros clasificados, avanzarán a los cuartos de final, posteriormente, se jugarán las semifinales, y la final será el 9 de agosto. Los semifinalistas se clasificarán al Mundial Sub-20 de la FIFA de 2027, en Azerbaiyán y Uzbekistán, mientras que el ganador del torneo también obtendrá su boleto a los Juegos Olímpicos LA 2028.