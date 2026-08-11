A volver a rugir en el Rommel

El choque entre los clubes Plaza Amador, de Panamá, y Xelajú MC, de Guatemala, abre la semana 3 de competencia de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026 de Concacaf.

El duelo, programado para hoy, desde las 7:00 p.m. en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, de Ciudad de Panamá, se presenta como un punto de inflexión para las aspiraciones de ambos conjuntos dentro del Grupo A del torneo.

El ‘Plaza’ de seguro intentará aprovechar la localía para dar un paso importante en su objetivo de lograr el billete a la siguiente fase, mientras que los ‘Superchivos’ llegan obligados a sumar para no quedar demasiado relegados de la lucha por la clasificación.

Los Leones vienen de vencer 2-1 al CD Luis Ángel Firpo salvadoreño en el Rommel y tienen marca de 1 victoria y 1 derrota. El Xelajú solo ha disputado un partido, debido a que quedó libre en la segunda jornada: derrota 1-0 frente a Alajuelense en Costa Rica.

Tal como en el duelo del pasado 4 de agosto ante el Firpo, los boletos de entrada están disponibles desde $2.00, en la boletería del Rommel Fernández.

Los otros dos equipos que disputan la competencia: Alianza y UMECIT FC, se verán las caras el jueves 13 de agosto en acción del Grupo C. Ninguno conoce la victoria, pero UMECIT tiene dos derrotas.