Acosta gana el sprint de MotoGP que abre la temporada tras penalización a Márquez

El piloto español Pedro Acosta ganó la carrera sprint del MotoGP que abre la temporada en Tailandia este sábado, después de que el campeón defensor, su compatriota Marc Márquez, se viera obligado a bajar un puesto debido a una penalización.

Márquez, de Ducati, persigue su octavo título mundial y parecía que iba a conseguir otra victoria en Buriram cuando Marco Bezzecchi, que salía desde la pole, se estrelló en la segunda vuelta.

Acosta obligó a su compatriora a librar una dura batalla y se alzó con la victoria cuando Márquez fue sancionado por una maniobra ilegal.

Acosta terminó 0,108 segundos por delante de Márquez para conseguir su primera victoria en una carrera sprint, mientras que Raúl Fernández, de Trackhouse, quedó en tercer lugar.

Bezzecchi llegó a la carrera en plena forma, tras haber encabezado las tablas de tiempos en las tres sesiones de entrenamientos y terminar primero en la clasificación.

Pero también había habido señales de advertencia, ya que el italiano sufrió una fuerte caída al final de la clasificación.

Márquez salió desde la segunda posición de la parrilla y luchó codo a codo con Bezzecchi hasta que el italiano se salió en la segunda vuelta.

Acosta, que partió desde la sexta posición, remontó para desafiar a Márquez y ambos continuaron luchando hasta que la maniobra prohibida de Márquez zanjó el resultado.

Ai Ogura, de Trackhouse, terminó cuarto; Jorge Martín, de Aprilia, quinto; y Brad Binder, de KTM, sexto.