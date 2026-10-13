Actividad deportiva ‘a medias’

La actividad deportiva nacional fue trastocada parcialmente desde el pasado viernes 9 de octubre, tras registrarse un sismo de magnitud 7.5, sumado a sus constantes réplicas, que siguen causando alarma al sol de hoy entre la ciudadanía.

Eventos de masiva asistencia fueron cancelados, otros reprogramados, y unos cuantos cumplieron con su realización el pasado fin de semana. Por su parte, Pandeportes ha habilitado sus coliseos deportivos como refugios temporales, albergues y centros de acopio para atender a las familias afectadas por el temblor.

En Coclé: Estadio de béisbol de Miraflores (refugio temporal, centro de coordinación de SINAPROC y Fuerza de Tarea Conjunta); En Colón: Estadio Mariano Bula (atención a damnificados, centro de acopio y distribución de donaciones); En Los Santos: Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández y Olmedo Solé como acopio, mientras el Gaby Campos, en La Villa, y el Carmelo Cedeño, de Las Tablas, como refugios; En Veraguas: Gimnasio de Soná (refugio y acopio); En Herrera: Gimnasio Sion Cohen (hospedaje de funcionarios); el estadio Claudio Nieto, y los cuadros Pepe Osorio, Los Milagros, El Balo funcionan de manera activa como refugios; En Chiriqui: San Cristóbal, Kenny Serracín; Los Naranjos, Glorias Deportivas están acondicionados como refugios.

El acopio general en Chiriquí tiene como sede el Gimnasio La Basita. En ese sentido, fuentes de Pandeportes aseguraron que, por el momento, “toda actividad deportiva y extradeportiva está suspendida en los coliseos del Estado en esas provincias”.