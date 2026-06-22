Aday Mara y Karim López apuntan alto en un Draft en vilo por Antetokounmpo

En alerta de terremoto por el posible traspaso de Giannis Antetokounmpo, la NBA celebra el martes su ceremonia anual del Draft con el español Aday Mara y el mexicano Karim López apuntando a ser selecciones altas.

Mara, con sus 2,21 metros de altura, se perfila para ser el primer pívot en ser nombrado por el comisionado Adam Silver en este evento que tendrá lugar en el Barclays Center de Brooklyn (Nueva York).

Algunos pronósticos sitúan así al pívot español dentro del top-10, lo cual lo convertiría en la tercera elección más alta de su país, tras las de Pau Gasol (tercero en 2001) y Ricky Rubio (quinto en 2009).

A Mara, de 21 años, también se le ha ubicado en el undécimo lugar que pertenece a los Golden State Warriors.

El equipo de Stephen Curry necesita un jugador de esta envergadura y potencial defensivo pero no es el único, ya que toda la NBA busca antídotos para contrarrestar al gigante francés Victor Wembanyama (Spurs).

Hijo de un jugador de básquet y una jugadora de voleibol, Mara se formó en las categorías inferiores del Zaragoza, con el que llegó a disputar una temporada en la ACB -máxima categoría en España- antes de cruzar el Atlántico.

Tras dos decepcionantes años en UCLA, Mara hizo una última apuesta por el básquet universitario mudándose a Michigan, donde explotó la última temporada hasta convertirse en el primer español en ganar el título nacional.

- Primer mexicano en ronda uno -

El siguiente hombre alto en ser llamado al escenario podría hablar también español y escribir un pedazo de historia para el básquet latinoamericano.

Karim López, de 2,06 metros de altura, está listo para ser el primer jugador nacido en México en una primera ronda del Draft.

El ala-pívot de Hermosillo, que cumplió 19 años en abril, aparece entre el lugar 10 y 15 en las quinielas, algunas de los cuales lo ven en los Miami Heat (13º), donde coincidiría con Jaime Jáquez Jr., nacido en California pero también de nacionalidad mexicana.

Sin pasar por el basquet universitario, López se desarrolló en las ligas de España con el Joventut de Badalona y de Nueva Zelanda con los Breakers, con los que promedió 11,9 puntos y 6,1 rebotes la pasada temporada.

- ¿Dybantsa o Peterson? -

El futuro de Mara y López es una pequeña parte de las muchas incógnitas alrededor de este Draft, que Nueva York hospeda en la resaca del triunfo de sus Knicks en las Finales frente a los Spurs de Wembanyama.

A diferencia del año pasado, cuando Cooper Flagg era indiscutible favorito al número uno, ha resultado difícil predecir con seguridad cuál será la apuesta de los Washington Wizards, dueños de la primera elección.

AJ Dybantsa, potente alero del equipo universitario BYU Cougars, y Darryn Peterson, escolta tirador de Kansas, se han turnado todo el año en la cima de los pronósticos, con el ala-pívot Cameron Boozer (Duke) completando el top-3.

Pero más incluso que estas tres enormes promesas, el Draft podría estar marcado por Giannis Antetokounmpo si se confirma su salida de los Milwaukee Bucks en las próximas horas.

De acuerdo con ESPN, se espera que la superestrella griega, campeón de la NBA en 2021 y dos veces MVP (2019 y 2020), sea traspasado antes de que empiece la ceremonia, con los Miami Heat y los Boston Celtics como favoritos a ganar la puja.