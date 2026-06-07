"Ahora siento que puedo volver a hacerlo", se ilusiona Zverev

El tenista alemán Alexander Zverev, tercero del mundo y campeón este domingo en Roland Garros tras ganar al italiano Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5/7) y 6-1, afirmó después de la victoria que siente que puede "volver a hacerlo" en el futuro.

Zverev había perdido las tres finales anteriores del Grand Slam que había disputado y a la cuarta consiguió apuntarse el primer grande en su palmarés, algo que cree que le hará jugar "con más libertad" a partir de ahora, según señaló en su conferencia de prensa en la pista Philippe Chatrier, con la Copa de los Mosqueteros a su lado.

PREGUNTA: Al final del cuarto set parecía en apuros. ¿Cómo consiguió superarlos?

RESPUESTA: "Sí, tenía calambres. Estaba peleando físicamente, aunque creo que era más algo mental. Estaba muy tenso, muy emocional, un poco inestable. Pero los calambres hasta me ayudaron de alguna manera. Di mis golpes con un poco más de libertad y luego me dejé llevar".

P: ¿Qué importancia tiene para el tenis alemán este título, el primer del Grand Slam para un jugador ATP en treinta años, desde el éxito de Boris Becker en Australia en 1996?

R: "Creo que es la primera vez que un alemán gana Roland Garros en la historia (desde el inicio de la era Open en 1968). En categoría masculina, claro, porque en la femenina hemos tenido a Steffi (Graf), que ganó muchos (6), pero en hombres creo que es un grandísimo trofeo para Alemania. El primero en conseguirlo... Sinceramente, estoy ya un poco borracho, así que me repito más que de costumbre".

- "Ya siempre seré un campeón del Grand Slam" -

P: ¿Esta victoria le permitirá elevar su nivel de juego en Grand Slam jugando más libre?

R: "Sí, puede ser (...) Tuve una liberación en los Masters muy pronto, para los Grand Slam ha llevado más tiempo. Ahora, pase lo que pase, ya siempre seré un campeón del Grand Slam y eso nadie me lo podrá quitar. Quizás sí, esto me va a dar una cierta libertad (...) Ahora que lo he ganado, siento que puedo volver a hacerlo".

P: ¿Qué se le pasó por la cabeza una vez ganó el torneo y quedó tumbado en la pista?

R: "Era una combinación de cosas. Primero de todo, no me lo creía. Luego vi a mi equipo y estaban celebrando. En ese momento me di cuenta, sobre todo al ver a mi padre levantar los brazos. Cuando estaba en el suelo, todas esas emociones salieron porque esta pista es muy especial para mí. Es especial de una manera muy positiva, pero también de una manera negativa, porque he vivido aquí algunos de los momentos más difíciles de mi vida y de mi carrera. Estuve en su día tumbado en esta pista con una lesión que no sabía si iba a poder superar algún día. Perdí también una final del Grand Slam aquí (en 2024, contra Carlos Alcaraz). Todos esos recuerdos no se han borrado, pero el de hoy supera a todos".