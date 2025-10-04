Ajedrez panameño inicia con victorias en el Mundial Sub 16 y Sub 18 Femenino en Albania

El ajedrez panameño comenzó con éxito su participación en el Campeonato Mundial Sub 16 y Sub 18 Femenino, que se celebra en Dürres, Albania, con victorias de las jóvenes Ashley Castillo y Mariana Lobo en la primera ronda.

La Maestra FIDE Ashley Castillo, representante de Bocas del Toro, destacó en la categoría Sub-16 Femenino al imponerse a la jugadora checa Dominica Kaplanova, mientras que en la categoría Sub-18 Femenino, la Candidata a Maestra (WCM) Mariana Lobo logró un triunfo sobre la Maestra FIDE alemana Katerina Braeutigam, poniendo en alto el nombre de Panamá ante el mundo.

El torneo reúne a 114 jugadoras en la Sub-16 y más de 80 ajedrecistas en la Sub-18 de diversas partes del mundo, quienes competirán a lo largo de 11 rondas para coronar a las campeonas mundiales.

Tras los resultados, el presidente de la Federación Panameña de Ajedrez, Luis Esquivel Golcher, expresó su orgullo y felicitación: “Felicito a estas atletas por este importante logro. Iniciar el Campeonato Mundial con dos victorias ante jugadoras de alto nivel internacional es un impulso enorme y demuestra el talento y la dedicación de nuestras jóvenes”, declaró Esquivel Golcher.

La delegación panameña cuenta con el apoyo y guía del Gran Maestro Roberto García Pantoja, quien acompaña y asesora a las jugadoras en esta competencia de élite.