Alcaraz adelanta que no forzará para estar en Roland Garros

El número dos del mundo Carlos Alcaraz aseguró este lunes que la evolución de su lesión de muñeca marcará su regreso a las pistas y que no forzará ni siquiera para estar en Roland Garros.

"No es nada diferente, sino una prueba más para ver cómo está (la lesión) después de una semana de reposo y a partir de ahí decidimos", dijo este lunes Alcaraz tras recibir el premio Laureus al Mejor Deportista masculino del año.

El tenista español se retiró la semana pasada del torneo de Barcelona, tras sufrir unos problemas en la muñeca derecha durante su victoria sobre el finlandés Otto Virtanen en primera ronda.

El viernes, anunció que no participaría en el Masters 1000 de Madrid que comienza el miércoles porque su lesión era "un poquito más seria de lo que de lo que todos nos esperábamos".

Alcaraz no se atrevió a adelantar ningún porcentaje de posibilidades de participación en Roland Garros, donde debe defender el título que ganó el pasado año.

"Al final son cosas que pasan en el mundo profesional. Tienes que aceptarlas con una manera de aprendizaje en el futuro", añadió Alcaraz, que tiene claro que no va a poner en peligro su carrera por llegar a París.

"Ojalá que no sea nada y pronto podamos volver a las pistas, pero tenemos claro que esto tiene que recuperarse muy bien si no quiero que me perjudique luego en el futuro", aseguró el ganador de siete Gran Slam.

"Si Dios quiere, tenemos una carrera muy larga, muchos años por delante y que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros", aseguró Alcaraz.

"Nosotros nos remitimos a la prueba. Veremos a ver qué sale, pero como he dicho, yo prefiero volver un poquito más tarde pero muy bien que volver pronto corriendo y mal", sentenció el número dos del mundo.