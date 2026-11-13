Alcaraz afronta el Masters "en las mejores condiciones"

Carlos Alcaraz afronta el Masters, uno de los pocos torneos que se le resisten, "en las mejores condiciones", señaló este viernes en rueda de prensa, a pesar de unas molestias estomacales que horas antes le obligaron a acortar su entrenamiento.

El Torneo de Maestros, que reúne a las ocho mejores raquetas de la temporada, comienza el domingo en Turín.

Pregunta: ¿Qué tal se encuentra del estómago?

Respuesta: "Ahora un poquito mejor. Ni he desayunado porque no podía, me he levantado con el estómago un poco revuelto y la verdad que me ha sentado mal el hecho de tener que parar antes el entrenamiento. Encima podía tocar la central, con mucha gente, pero bueno, ahora estamos un poquito mejor, cuidándonos".

P: ¿Siente que este año puede ser el año por cómo viene?

R: "Sinceramente cada año pienso que es el año, pero este quizás por los resultados que he tenido en 'indoor', por cómo estamos entendiendo el juego en estas pistas... Como he dicho muchas veces, yo creo que el saque es un gran arma en este tipo de circunstancias y es algo que he mejorado las últimas semanas y me siento muy cómodo. Así que quizás vengamos en las mejores condiciones, sobre todo mentales, estamos frescos, con muchas ganas de afrontar todas las dificultades que podamos tener y la verdad es que con muchas ganas de este torneo".

P: ¿Esa mejora en 'indoor' la asocia también a matices técnicos?, ¿qué cambios con respecto a otros años o en qué ha evolucionado más?

R: "Ha habido ciertas cosas. El tema del saque es algo que hemos mejorado, el hecho de entender cómo debemos jugar en 'indoor', más agachados, sacando la mano más adelante. Hemos hecho ciertos ejercicios, no para hacerlo mejor, sino para hacerme entender a mí mismo qué es lo que tengo que hacer".

P: Tras una temporada de altibajos por la lesión -de abril a agosto- ¿se veía terminar la temporada en este estado de forma?

R: ¿Qué me iba a imaginar que después de la lesión iba a ganar tres títulos (Tokio, Viena y París)? ¿Incluso títulos en una superficie donde nunca he jugado bien? Pues es un poco chocante, no me lo esperaba, porque hubieron dudas, hubieron dudas de saber si iba a volver al 100%, si iba a poder volver a pegar la derecha como siempre, si iba a volver a notar (la lesión en la muñeca) en cuanto volviese a la competición de alto nivel. Y la verdad es que esas dudas se fueron en el primer momento en el que competí".

P: Ayer entrenó con Alexander Zverev y disputaron un 'tie-break'. ¿Qué aporta ese tipo de preparación tan intensa antes de un torneo?

R "Siempre pensamos que hay que entrenar como se compite, siempre intentamos, más que darle importancia al resultado de los entrenamientos, poner en práctica todo lo que vamos a intentar hacer de cara a un partido e intentar hacerlo nuestro, sentirnos cómodos con ello para que luego que nos salga más fácil y más natural en el partido. Obviamente tener ese tipo de entrenamiento con Zverev o con los mejores siempre aporta un buen 'feedback' para lo que tienes que seguir mejorando en los siguientes entrenamientos y sobre todo también ponerte en la piel de la competición... Quieres ganarle, ese 'feeling' que tienes luego te ayuda mucho a interiorizarlo y que luego te salga más fácil en el partido".