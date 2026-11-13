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ANTAI sanciona a 57 funcionarios de UNACHI por diplomas falsos

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información tramita otras 48 investigaciones administrativas correspondientes al año 2026, “las cuales continúan su curso conforme a las etapas y procedimientos establecidos”

ANTAI sanciona a 57 funcionarios de UNACHI por diplomas falsos
ANTAI sanciona a 57 funcionarios de UNACHI por diplomas falsos
ML | Sede de la Antaí en el corregimiento de Ancón.
Yalena Ortiz
13 de noviembre de 2026

La directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), Sheyla Castillo, confirmó que se han impuesto sanciones a 57 funcionarios en la de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y que la entidad mantiene decenas de expedientes en trámite en el marco de sus investigaciones administrativas, garantizando en todo momento los recursos legales de los procesados.

Castillo explicó que dichas sanciones corresponden a trámites ya resueltos en los que la institución encontró méritos para aplicar medidas conforme a la normativa vigente. No obstante, aclaró que no todos los casos están cerrados, puesto que algunos sancionados ejercieron su derecho a impugnar los fallos.

“Asimismo, se encuentra pendiente de resolución un recurso de reconsideración presentado dentro de una investigación en la que se sancionó a aproximadamente 12 funcionarios. En este momento, la entidad evalúa los argumentos expuestos en los escritos, así como las pruebas aportadas, a fin de emitir la decisión correspondiente conforme a derecho”, detalló Castillo.

La interposición de este recurso mantiene en suspenso la ejecutoria de la medida disciplinaria hasta que la ANTAI analice la documentación presentada.

“Por otra parte, la entidad tramita 48 investigaciones administrativas correspondientes al año 2026, las cuales siguen su curso según las etapas y procedimientos establecidos”, agregó la directora. Estos expedientes abarcan diversos casos y avanzan conforme a las fases previstas en la ley, que incluyen la recopilación probatoria y el respeto al debido proceso.

Los títulos corresponden a las universidades American Andragogy University y Atlantic International University.
En marzo de 2025 El Consejo Académico de Unachi, revocó los nombramientos de docentes de tiempo completo con títulos de Hawai.
Navarro: la institución acatará las recomendaciones de la ANTAI

ml | Respecto al caso, el rector Absel Navarro, explicó que los procesos aún no están ejecutoriados, motivo por el cual la casa de estudios no puede activar de inmediato su régimen disciplinario interno.

“La ANTAI lleva una serie de investigaciones. Esta en particular todavía no ha sido ejecutoriada y sigue a lo interno de la entidad. Al parecer, los procesados aún tienen derecho a recursos de reconsideración y de apelación; después de eso es que viene la fase en la Unachi”, indicó Navarro.

Finalmente, el rector aseguró que la institución acatará las recomendaciones de la ANTAI una vez agotadas estas instancias, dado que existen dos procedimientos distintos: uno ante el ente fiscalizador y otro en el ámbito universitario.

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