Alcaraz apunta a un Masters que se le resiste, Jódar es la amenaza silenciosa

Por fin brillante al final de temporada, el español Carlos Alcaraz afronta el Masters con el impulso de sus dos títulos consecutivos en "indoor", del 15 al 22 de noviembre en Turín, con su compatriota Rafael Jódar como peligroso invitado de última hora.

Alcaraz, siete Grand Slams a sus 23 años, afronta uno de los pocos torneos que faltan en su incipiente e ilustre palmarés.

En su lustro en la élite, el ahora número 3 mundial no ha mostrado su mejor versión en el Torneo de Maestros, sin chispa física ni lucidez mental justo antes de las vacaciones.

El panorama cambió en este 2026. No hay mal que por bien no venga y los cuatro meses que estuvo fuera de juego entre abril y agosto por una lesión en la muñeca derecha han provocado un hambre inédita en el español en estos últimos compases del curso.

- "Estamos frescos" -

"Quizás vengamos en las mejores condiciones, sobre todo mentales, estamos frescos, con muchas ganas de afrontar todas las dificultades que podamos tener", avisó el viernes en rueda de prensa, al cierre de una jornada en la que acortó su entrenamiento por problemas estomacales y tras restar importancia a una venda en la rodilla derecha.

En su otoño triunfal, Alcaraz suma títulos en Tokio, Viena y París, un Masters 1000 que como el Torneo de Maestros también tenía atravesado.

En Turín el español no se cruzará con su gran rival, el vigente doble campeón del torneo Jannik Sinner, fuera de juego hasta 2027 por una lesión en la rodilla derecha.

Con el viento definitivamente a favor, en el sorteo de la competición quedó emparejado en el grupo en teoría más asequible, con Daniil Medvedev, Flavio Cobolli y Frances Tiafoe.

En la otra llave el novato Jódar chocará contra el nuevo número 1 Alexander Zverev, Ben Shelton y Arthur Fils.

Jódar se convirtió la semana pasada en el último clasificado, gracias a las dos bolas que partido que salvó Alcaraz ante Taylor Fritz en cuartos del Masters 1000 de París. Si el estadounidense no hubiera perdido, el octavo billete llevaría su nombre.

"Para mí es un objetivo ya porque es mi primer año. Es un honor y un privilegio estar con los mejores del mundo y disfrutar", dijo.

- Novato de récord -

El español de 20 años, la gran revelación del curso en la ATP, hace historia al convertirse en el primer tenista que compite en el Masters en su primera temporada en el circuito.

Jódar entrará en juego el domingo nada menos que ante un veterano como Zverev, coronado "Maestro" en 2018 y 2021, ganador esta temporada de sus dos primeros Grand Slams, Roland Garros y el US Open.

"Creo que no importa cuántas veces hayamos jugado este torneo. Siento que he tenido entrenamientos realmente buenos. Y estoy listo", dijo Zverev el viernes.

"Y, una vez más, Carlos ha estado excepcional desde su regreso. Ha estado jugando un tenis increíble. Pero mi principal objetivo en el primer partido es Rafa", añadió el alemán, que recientemente se mostró molesto porque considera que hay gente que duda de la legitimidad de su N.1, logrado en buena parte por la baja de Sinner.

Los dos primeros clasificados de cada grupo disputarán las semifinales del torneo.

- Shelton con Ferrero -

Sin Sinner, pero también sin la leyenda Novak Djokovic, que ostenta el récord de títulos con siete pero que no logró clasificarse, la competición se presenta muy abierta.

Entre los candidatos luce el número 4 mundial Shelton, finalista la semana pasada en París y que contará en su box con su nuevo entrenador, nada menos que Juan Carlos Ferrero, el antiguo número 1 que cinceló a Alcaraz desde la adolescencia a lo más alto del tenis mundial.

"No voy a mentir, va a ser un poco raro. Hace muchísimo tiempo que no lo veo, pero estoy emocionado y tengo muchas ganas de verlo y hablar con él. Creo que va a hacer un gran trabajo con Ben, va a aportar cosas muy buenas a su juego", dijo Alcaraz.

pm/mcd