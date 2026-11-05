Alcaraz avanza a cuartos en París debido a la lesión de Berrettini

El italiano Matteo Berrettini (43º ATP), lesionado en un brazo, se retiró antes de afrontar su partido del jueves en el Masters 1000 de París contra Carlos Alcaraz, quien se clasifica sin jugar para los cuartos de final.

El español, segundo cabeza de serie y número 3 del mundo, se enfrentará en cuartos al francés Arthur Fils (7º) o al estadounidense Taylor Fritz (12º), que se miden este jueves.

"Lamentablemente, el dolor en el brazo que arrastro desde hace algunos días no me permitirá salir a la pista esta noche", indicó Berrettini en su cuenta de Instagram.