Alcaraz avanza a la final en Australia con un triunfo épico ante Zverev

Otro partido de Carlos Alcaraz para la historia: la estrella española, número 1 del tenis, accedió a su primera final en el Abierto de Australia tras ganar el viernes en una memorable semifinal de 5 horas y 27 minutos al alemán Alexander Zverev (N.3) por 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7) y 7-5.

El español de 22 años, que llegó a vomitar y tener calambres por el gran esfuerzo, perdía por 5-3 en un momento dado del último set pero protagonizó una impresionante reacción.

El domingo buscará el título en Melbourne ante el italiano Jannik Sinner (N.2) o el serbio Novak Djokovic (N.4), que se miden este viernes en la segunda semifinal.

Sinner es el defensor del título y se ha medido a Alcaraz en las finales de los tres anteriores torneos del Grand Slam, mientras que Djokovic aspira a un undécimo título en el Abierto de Australia y el vigesimoquinto grande de toda su carrera, lo que constituiría un récord absoluto.

Alcaraz puede presumir ya de haberse convertido en el jugador más joven de la historia en haber alcanzado la final en los cuatro torneos del Grand Slam, y el Abierto de Australia es precisamente el único de ellos que falta en su palmarés.

La regularidad del tenista murciano sigue impresionando al llegar a su cuarta final de un 'major' de manera consecutiva y a la octava en el conjunto de su carrera.

"Hoy he ganado porque he creído en mis posibilidades, siempre tienes que creer. Físicamente puedo decir que es uno de los partidos más exigentes que he jugado nunca. Ya había estado en una situación así antes, así que sabía que debía poner todo el corazón en el partido, luchar hasta la última bola. Estoy muy orgulloso por cómo he luchado y cómo he remontado", declaró Alcaraz después de su victoria.

"Estoy feliz por mi primera final en Melbourne, es algo que he buscado mucho. Están siendo dos semanas fantásticas para mí, pero hoy me gustaría quedarme con el apoyo del público, sus ánimos me han llevado adelante en cada punto. Estoy muy agradecido", apuntó en su mensaje al público desde la pista.