Alcaraz con Medvedev, Cobolli y Tiafoe en el Masters; Jódar con Zverev, Shelton y Fils

Suerte dispar para los dos tenistas españoles que jugarán el Masters ATP: Carlos Alcaraz quedó encuadrado en un grupo asequible con Daniil Medvedev, Flavio Cobolli y Frances Tiafoe, mientras que Rafael Jódar chocará contra el N.1 Alexander Zverev, Ben Shelton y Arthur Fils.

El Masters ATP, el torneo que reunirá a los ocho mejores tenistas de la temporada, se disputará en Turín del 15 al 22 de noviembre de 2026 sin la presencia del italiano Jannik Sinner, N.2 del mundo y vigente campeón del torneo, lesionado.

Alcaraz, actual N.2 de la clasificación mundial, aspira a su primer título en el Torneo de Maestros, uno de los pocos que le faltan en su palmarés, tras una temporada en la que llega en buena forma al final de año luego de haber estado sin jugar durante cuatro meses por una lesión en la muñeca.

El murciano de 23 años ganó recientemente el Masters 1000 de París y el torneo de Viena, que junto a Róterdam en 2025 suman sólo tres títulos bajo techo de los 29 que ha ganado como profesional.

Encuadrado en el Grupo Ivan Lendl, Alcaraz se medirá en la primera fase del Masters al ruso Medvedev, al italiano Flavio Cobolli y al estadounidense Frances Tiafoe.

Los dos primeros clasificados disputarán las semifinales de este torneo.

El Grupo John McEnroe tendrá como integrantes, según el sorteo celebrado este jueves, al alemán Zverev, que tiene asegurado acabar el año como N.1 del ranking, el estadounidense Shelton, el francés Fils y Jódar, que a sus 20 años ha hecho historia al clasificarse para el Masters en su primera temporada como profesional.

. Los grupos del Masters ATP (individuales):

. Grupo John McEnroe

Alexander Zverev (GER)

Ben Shelton (USA)

Arthur Fils (FRA)

Rafael Jodar (ESP)

. Grupo Ivan Lendl

Carlos Alcaraz (ESP)

Daniil Medvedev (RUS)

Flavio Cobolli (ITA)

Frances Tiafoe (USA)

. En dobles:

. Grupo Todd Woodbridge:

Harri Heliovaara/Henry Patten (FIN/GBR)

Marcelo Arevalo/Mate Pavic (ELS/CRO)

Theo Arribage/Albano Olivetti (FRA)

Orlando Luz/Rafael Matos (BRA)

. Grupo Mark Woodforde:

Christian Harrison/Neal Skupski (USA/GBR)

Marcel Granollers/Horacio Zeballos (ESP/ARG)

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (ITA)

Kevin Krawietz/Tim Pütz (GER)