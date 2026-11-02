Alcaraz considera "una ventaja" llegar "fresco" al final de temporada

Carlos Alcaraz consideró este lunes "una ventaja llegar fresco" al final de la temporada, después de permanecer cuatro meses alejado de la competición por lesión, durante la rueda de prensa previa al Masters 1000 de París.

"Al estar tiempo parado y volver a la competición, a una máxima exigencia, salen cosillas físicas, es lo más normal del mundo", señaló el número 3 mundial en la sala de prensa del Plenitude Arena, en las afueras de la capital francesa.

"Pero estoy contento de llegar a esta parte de la temporada por fin físicamente y mentalmente en un estado bueno, quiero tomar como una ventaja venir fresco", añadió el español, de 23 años, sobre un tramo final del curso en el que nunca ha jugado su mejor tenis.

Alcaraz aterrizó en París tras ganar el domingo el torneo de Viena, su cuarto título de una campaña en la que no compitió desde mediados de abril hasta finales de agosto debido a una lesión en la muñeca derecha.

Había comenzado 2026 con su primer trofeo del Abierto de Australia, además del torneo de Doha.

Desde su lesión ha ganado 15 de sus 17 partidos en torneos (más una victoria en la Laver Cup), con unos cuartos en Nueva York perdidos ante Ben Shelton y un título en Tokio a comienzos de octubre.

"Haber ganado en Viena me da la confianza necesaria para poder jugar a un nivel muy alto esta semana", dijo Alcaraz sobre un torneo en el que nunca superó los cuartos de final en sus cinco participaciones.

"Pero siento que cada pista cubierta es diferente... Puedes sentirte de cierta manera jugando una semana en Viena e ir la semana siguiente a otro lugar y sintiéndote completamente diferente", dijo sobre un formato indoor en el que el domingo ganó su segundo trofeo, muy lejos de sus cifras en outdoor.

- Una espina clavada -

"Es un torneo en el que realmente quiero brillar en algún momento", dijo Alcaraz sobre un Masters 1000 de París en el que en 2025 fue eliminado por Cameron Norrie en su primer partido.

"Nunca he jugado mi mejor tenis aquí, pero no veo ningún motivo específico para no hacerlo... Algunos años he llegado a París sin sentirme al 100%, especialmente en el plano mental. Pero otras veces estaba impaciente por jugar aquí y aun así he perdido en primera o segunda ronda, sin jugar un buen tenis", reconoció.

"Mañana voy a entrenar, intentar recuperar buenas sensaciones, sentir la pelota lo mejor posible y darme la mejor oportunidad de jugar un buen tenis el miércoles", añadió el número 3, que se enfrentará al checo Jiri Lehecka (15º) o al estadounidense Alex Michelsen (35º) en su debut en el torneo, en segunda ronda.

Finalmente el ganador de siete torneos del Grand Slam reflexionó sobre cómo vivió los cuatro meses que estuvo fuera del circuito.

"Ha sido un proceso largo, estuve fuera de juego durante un tiempo, tuve tiempo de reflexionar y hubo momentos en los que estaba seguro de que recuperaría mi mejor nivel. En otros me decía: 'Quizá me cueste volver a jugar realmente al 100%' y tenía dudas sobre si recuperaría mi salud", explicó.