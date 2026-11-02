Economía

ACP: El embalse de Río Indio estaría listo entre 2031 y 2032

El inicio general de las obras se proyecta para 2027 tras la licitación del diseño final, mientras que la construcción de la presa comenzará en enero de 2028. El proyecto contempla fondos para compensación y reasentamiento a las familias

ACP: El embalse de Río Indio estaría listo entre 2031 y 2032
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ACP: El embalse de Río Indio estaría listo entre 2031 y 2032
ML | Imagen ilustrativa de la ACP.
ACP: El embalse de Río Indio estaría listo entre 2031 y 2032
ML | Conversan con residentes de las comunidades en Río Indio.
Yessika Calles
02 de noviembre de 2026

El proyecto del embalse en Río Indio avanza conforme al calendario establecido, con la meta de estar listo entre los años 2031 y 2032, según datos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

La administradora de la vía interoceánica, Ilya Espino de Marotta, explicó que la obra se gestiona bajo cuatro pilares fundamentales: los programas sociales en la cuenca, el diseño conceptual previo a la licitación de diseño y construcción, el estudio de impacto ambiental, que se presentará entre diciembre de este año y enero de 2027, además del plan de reasentamiento.

Se prevé que el inicio general de la obra sea en 2027, luego de culminar la licitación del diseño final, mientras que la construcción de la presa está programada para comenzar en enero de 2028 y extenderse hasta 2031; paralelamente, el proceso de reasentamiento se ejecutará durante los cuatro o cinco años que tome la fase constructiva.

Una vez completado, el embalse creará un lago de 4,600 hectáreas, lo que representa un 8% de las 58,000 hectáreas de la cuenca. Esta infraestructura se perfila como la opción más viable para garantizar el agua potable a más del 50% de la población del país y asegurar las actividades productivas y la operación de la vía interoceánica durante los próximos 50 años.

¿En qué consiste el proyecto?

ml | El proyecto de Río Indio consiste en la construcción de un embalse y reservorio de agua multipropósito diseñado por la Administración del Canal de Panamá para garantizar la disponibilidad del recurso hídrico en el país durante los próximos 50 años. Según la ACP, Una de las características fundamentales de la construcción del lago será su elevado beneficio hídrico. Allí será posible almacenar 1,294 millones de metros cúbicos de agua, lo que significará UN aumento en la capacidad de almacenamiento del sistema de lagos del Canal.

Comité coordinará acciones del reasentamiento

ML | El Canal de Panamá y entidades del Estado establecieron el Comité de Coordinación Interinstitucional del Plan de Acción de Reasentamiento del Proyecto del Lago de Río Indio, una instancia que gestionará la participación de las instituciones en el reasentamiento y el restablecimiento de los medios de vida, de manera que los compromisos acordados en el Marco de Compensación, discutidos durante el proceso del diálogo con las comunidades, se cumpla y se garantice el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias que serán reubicadas.

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