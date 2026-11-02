ACP: El embalse de Río Indio estaría listo entre 2031 y 2032

El proyecto del embalse en Río Indio avanza conforme al calendario establecido, con la meta de estar listo entre los años 2031 y 2032, según datos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

La administradora de la vía interoceánica, Ilya Espino de Marotta, explicó que la obra se gestiona bajo cuatro pilares fundamentales: los programas sociales en la cuenca, el diseño conceptual previo a la licitación de diseño y construcción, el estudio de impacto ambiental, que se presentará entre diciembre de este año y enero de 2027, además del plan de reasentamiento.

Se prevé que el inicio general de la obra sea en 2027, luego de culminar la licitación del diseño final, mientras que la construcción de la presa está programada para comenzar en enero de 2028 y extenderse hasta 2031; paralelamente, el proceso de reasentamiento se ejecutará durante los cuatro o cinco años que tome la fase constructiva.

Una vez completado, el embalse creará un lago de 4,600 hectáreas, lo que representa un 8% de las 58,000 hectáreas de la cuenca. Esta infraestructura se perfila como la opción más viable para garantizar el agua potable a más del 50% de la población del país y asegurar las actividades productivas y la operación de la vía interoceánica durante los próximos 50 años.