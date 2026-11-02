ACP: El embalse de Río Indio estaría listo entre 2031 y 2032

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El proyecto de Río Indio consiste en la construcción de un embalse y reservorio de agua multipropósito diseñado por la Administración del Canal de Panamá para garantizar la disponibilidad del recurso hídrico en el país durante los próximos 50 años. Según la ACP, Una de las características fundamentales de la construcción del lago será su elevado beneficio hídrico. Allí será posible almacenar 1,294 millones de metros cúbicos de agua, lo que significará UN aumento en la capacidad de almacenamiento del sistema de lagos del Canal.