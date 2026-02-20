Alcaraz derrota a Rublev y se mete en la final en Doha

El N.1 del mundo Carlos Alcaraz clasificó a la final del torneo ATP 500 de Doha, en Catar, tras derrotar este viernes al ruso Andrey Rublev (14º), vigente campeón del certamen, por 7-6 (7/3), 6-4.

El tenista español, de 22 años, encadenó su undécima victoria seguida tras ganar el Abierto de Australia a comienzos de febrero, lo que le convirtió en el hombre más joven en haber conquistado los cuatro Grandes.

Alcaraz perdió en dos ocasiones el servicio en un primer set que se decidió en el tie-break, y vio cómo pasaba de un 3-0 a favor en la segunda manga a un 3-3. Posteriormente desperdició tres puntos de partido con su servicio con 5-3.

Pero el murciano mantuvo la calma y, después de fallar otros dos puntos de partido en el último juego, cerró el encuentro en el sexto para alcanzar por primera vez la final en las pistas duras de Catar.

"Estoy realmente orgulloso de la forma en la que estoy afrontando cada partido", dijo Alcaraz, siete veces campeón de Grand Slam. "Es algo en lo que estoy intentando mejorar y está dando sus frutos. Estoy orgulloso de mí mismo por mejorar y madurar".

Alcaraz buscará el sábado el título en la capital catarí ante el ganador de la semifinal que enfrentará este viernes al francés Arthur Fils (40°) y al checo Jakub Mensik (16°), verdugo en cuartos del número dos del mundo, Jannik Sinner.

Desde que Rublev levantó el trofeo en Madrid en mayo de 2024, ningún jugador que no sea Alcaraz o Sinner ha ganado un título de la ATP en un torneo en el que hayan participado ambos.

