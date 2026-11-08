Alcaraz dice estar en su "mejor nivel" tras encadenar títulos en Viena y París

Vencedor este domingo del Masters 1000 de París, el tenista español Carlos Alcaraz considera que está jugando en su "mejor nivel" desde su regreso a las pistas a finales de agosto tras cuatro meses lesionado.

El ibérico, de 23 años, ganó por primera vez el certamen parisino, una semana después de conquistar el ATP 500 de Viena.

Pregunta: Esta semana en París ha mostrado una gran determinación, especialmente al salvar dos bolas de partido contra el estadounidense Taylor Fritz en cuartos. ¿Qué sintió al ganar este torneo?

Respuesta: "El partido contra Taylor me dio mucha información. Vi que tenía muchas cosas que aprender y mejorar si quería seguir ganando. Entendí que tenía que soltar realmente mis golpes para imponerme aquí, y aún más en los momentos más difíciles. Estoy encantado de haber salvado esas bolas de partido contra Taylor y de haber mostrado mi mejor tenis. Estoy muy contento y orgulloso de lo que he logrado en la pista".

P: ¿Considera que está jugando su mejor tenis desde su regreso tras la lesión a finales de agosto?

R: "Probablemente esta ha sido mi mejor semana. En cuanto al tenis, me siento al mismo nivel que en el ATP 500 de Viena, pero esta semana creo que, mentalmente, he dado un paso más hacia adelante. Ha habido momentos muy complicados durante los partidos. He intentado pelear conmigo mismo, mantenerme fuerte mentalmente, concentrado en el momento presente, controlar mis emociones. Estas dos últimas semanas, sin duda, he jugado a mi mejor nivel".

P: El estadounidense Ben Shelton (derrotado por 7-6 (7/5), 7-5 en la final) tiene un servicio increíble. ¿Cómo logró ganar tantos puntos con su primer saque?

R: "Es difícil estar en posición de ataque después de ese servicio, es muy complicado dominar la pelota. Tiene una potencia de golpeo increíble. Eso hace que sea difícil controlar la pelota. Lo sabía desde el principio. Sabía que iba a correr mucho. Traté de centrarme en mi juego y lo conseguí".

P: Su próximo torneo es el Masters en Turín (15-22 de noviembre), que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada. ¿Siente que es el favorito?

R: "Este torneo (París) se ha decidido por pequeños detalles. Me siento cómodo, estoy mejorando en esta superficie (pista dura cubierta). En Turín intentaré hacer lo mismo que aquí. Sinceramente, no importa si soy el favorito o no".