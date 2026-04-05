Alcaraz está emocionado de iniciar la temporada de tierra batida

Carlos Alcaraz, que el martes iniciará su temporada sobre tierra batida en el Masters 1000 de Montecarlo, se mostró este domingo entusiasmado con volver a una de sus superficies preferidas: "Es hora de volver a los calcetines sucios".

El tenista español, de 22 años, afirmó que se siente "increíble" por volver a pisar el polvo de ladrillo y anunció que su objetivo es jugar en Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma antes de defender su título en Roland Garros.

El número uno del mundo, que buscará un segundo título consecutivo en el Masters de Montecarlo, nunca ha disputado una temporada completa en tierra batida en Europa.

"Echo de menos la tierra cada vez que termina la temporada de tierra. Simplemente la echo de menos", dijo Alcaraz a los periodistas en Mónaco.

"Ha pasado mucho tiempo, desde Roland Garros no pisaba la tierra. En los primeros entrenamientos que tuve le dije a mi equipo: 'Es hora de volver a los calcetines sucios'. Se siente increíble volver a la tierra", agregó.

Carlitos se enfrentará al suizo Stan Wawrinka o al argentino Sebastián Báez en su debut en segunda ronda en el Principado, tras haber quedado exento de la primera como primer cabeza de serie.

El murciano ganó el título en Montecarlo en su segunda participación en el torneo hace 12 meses, pero se saltó el Abierto de Madrid.

Preguntado sobre si completará la temporada de tierra batida, con los cuatro Masters 1000 y Roland Garros, Alcaraz dejó clara su voluntad: "Sí, es mi idea. Evidentemente esta temporada sobra tierra batida es muy exigente, física y mentalmente".