Alcaraz gana el torneo de Tokio, primer título desde su regreso de la lesión

El tenista español Carlos Alcaraz conquistó el torneo de Tokio, el primer título desde la lesión de muñeca que lo tuvo apartado del circuito más de cuatro meses, tras derrotar este martes al checo Jiri Lehecka en dos sets, por 7-6 (7/4) y 6-4.

Es el 27º título en la carrera del español, actual número 3 del ranking, y el tercero en lo que va de año tras el Abierto de Australia y Doha, antes de sufrir la lesión que lo apartó del circuito, al que volvió en el US Open, en agosto pasado.

Primer cabeza de serie y defensor del título, Alcaraz tuvo que esforzarse ante el número 19 del mundo, sobre todo en el primer set, cuando tuvo que superar un break de entrada para llevar el desenlace al "tie break" y ganar el primer parcial.

La segunda manga también fue muy igualada, hasta que Alcaraz quebró el servicio de Lehecka en el séptimo juego y conservó la ventaja para cerrar el partido en una hora y 37 minutos de juego.

Tokio era el tercer torneo que disputaba Alcaraz desde la lesión de muñeca que sufrió en abril en Barcelona y que le mantuvo apartado de las pistas hasta el US Open, donde alcanzó los cuartos de final.

Luego sólo había jugado la Laver Cup, un torneo de exhibición que enfrenta a Europa contra una selección de tenistas del "Resto del Mundo".

El título de Alcaraz, además, llega apenas unas horas después de que su gran rival y número 1 del ranking, el italiano Jannik Sinner, anunciara que ponía fin prematuramente a su temporada debido a una persistente lesión de rodilla.

Alcaraz afrontó la final con un balance de 3-1 en sus enfrentamientos previos con Lehecka, que buscaba conquistar su primer título del año.

El español de 23 años tiene previsto ahora disputar el Masters 1000 de Shanghái a partir del miércoles, torneo en el que no compitió el año pasado, tras ganar también en Tokio, por "problemas físicos" que atribuyó al apretado calendario de la ATP.