Alcaraz jugará el ATP 500 de Viena a finales de octubre

El número 3 del mundo, Carlos Alcaraz, disputará el torneo de Viena por primera vez desde 2021, anunciaron este jueves los organizadores de este ATP 500, que se celebra del 26 de octubre al 1 de noviembre.

"Cuando quedó claro el miércoles que el Six Kings Slam", una lucrativa exhibición en Arabia Saudita en la que el español debía participar del 21 al 24 de octubre, "se aplazaría hasta finales de diciembre, el director del torneo, Herwig Straka, se puso en contacto con el entorno de Carlos Alcaraz", señalaron los organizadores en un comunicado de prensa.

"A partir de ahí todo se aceleró y Carlos aceptó venir a Viena sin pensarlo", aseguraron.

Los organizadores del Six Kings Slam anunciaron el miércoles que el evento se celebraría finalmente del 27 al 30 de diciembre, tras los mortíferos ataques de los hutíes de Yemen contra Arabia Saudita.

Ganador de siete Grand Slams, Alcaraz había previsto inicialmente no disputar ningún torneo entre la exhibición saudí y el Masters 1000 de París (2-8 de noviembre).

Pero el murciano, eliminado el lunes en tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái, ha jugado poco esta temporada debido a una lesión en la muñeca derecha que lo mantuvo alejado del circuito entre mediados de abril y finales de agosto.

Su participación en el torneo de Viena podría ayudarlo a recuperar ritmo de competición, después de haberse mostrado irregular en sus resultados y en su nivel de juego desde su regreso al circuito (cuartos de final en el US Open, ganador en Tokio y tercera ronda en Shanghái).

El ex número 1 del mundo había alcanzado las semifinales en su única participación en el torneo austríaco, que se disputa en pista dura cubierta.

Además de Alcaraz, la edición de 2026 reunirá a otros cinco miembros del top 10: el futuro número 1 del mundo Alexander Zverev (actualmente 2.º), el ruso Daniil Medvedev (6.º), el italiano Flavio Cobolli (7.º), el australiano Alex de Miñaur (9.º) y el estadounidense Frances Tiafoe (10.º).