Alcaraz pisa fuerte la tierra y acaba con Báez en Montecarlo

En apenas hora y 10 minutos de partido, el español Carlos Alcaraz, número 1 de la ATP, derrotó por 6-1 y 6-3 al argentino Sebastián Báez (N.65), en su estreno este martes en el Masters 1000 de Montecarlo, donde defiende la corona lograda el año pasado.

Tras una gira norteamericana donde dejó dudas, perdió en semifinales en Indian Wells y en Miami no pasó de tercera ronda, Alcaraz regresó a su superficie favorita sin dar opción a Báez.

Incontestable con su servicio (85% de los puntos logrados con su primer servicio y sin ceder bolas de break), el español se apuntó el primer set en apenas 27 minutos.

El segundo parcial estuvo algo más igualado y Báez incluso hizo un quiebre para colocarse 4-3 abajo, pero cedió su siguiente servicio y Alcaraz cerró el partido en la primera ocasión que tuvo.

Alcaraz se medirá en tercera ronda al vencedor del duelo que disputarán otro argentino, Tomás Martín Etcheverry (N.30) y el francés Térence Atmane (N.45).

Etcheverry superó en primera ronda al búlgaro Grigor Dimitrov en tres competidos sets, por 6-4 2-6 y 6-3.