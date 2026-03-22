Alcaraz quiere recargar "mente y baterías" para la temporada de arcilla

Tras su temprana eliminación en el Masters 1000 de Miami, el español Carlos Alcaraz reconoció este domingo que necesita unos días de descanso físico y mental para afrontar los próximos retos de la temporada de tierra batida.

Ante la prensa, el número uno mundial admitió la superioridad este domingo del estadounidense Sebastian Korda (36 de ATP) en su derrota en la tercera ronda de Miami, durante la cual le dijo varias veces con frustración a su equipo que se quería "ir a casa".

Pregunta: ¿Cómo valora su actuación de hoy?

Respuesta: "Fue un partido duro, obviamente. Sebi estuvo increíble. Hubo muchos momentos muy ajustados de los que no pude sacar provecho, y él estuvo mejor en esos puntos. Fue la clave del partido".

P: Siendo el número uno, siente que sus rivales juegan con menos presión de ganar?

R: "Sí, siento que ellos tienen más que ganar que perder. Por eso en algunos momentos, o durante casi todo el partido, juegan sin presión. Pero yo no pienso en mi presión, no la siento en absoluto, sólo intento jugar lo mejor posible".

P: Hubo momentos en los que estaba claramente frustrado en la pista. ¿Qué tan difícil es enfrentar a un rival que juega muy por encima de su nivel habitual?

R: "Es un poco molesto, pero tienes que aceptarlo, seguir y hacer todo lo posible. Yo también siento que tengo muchas armas para que ellos se sientan incómodos, aunque hoy no lo conseguí".

P: ¿Cuáles son sus planes ahora?

R: "Probablemente vuelva a casa, que es algo que me apetece mucho. Estar tranquilo con mi familia y mis amigos por unos días.

La temporada de tierra batida está a la vuelta de la esquina, tengo muy buenos torneos por delante y me hace mucha ilusión jugarlos. Ahora mismo mi idea es tomarme unos días libres, resetear la mente y las baterías y estar listo".