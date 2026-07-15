Alcaraz regresaría a mediados de agosto en Cincinnati

Apartado de las pistas desde abril por una lesión en la muñeca derecha, el español Carlos Alcaraz reaparecería en el Masters 1000 de Cincinnati (Estados Unidos), del 13 al 23 de agosto, según la lista de jugadores publicada en la web de ese torneo.

En abril, el italiano Jannik Sinner le arrebató el número uno mundial al ganarle en la final del Masters 1000 de Montecarlo y el murciano de 23 años se lesionó luego, la semana siguiente, en su inicio en el torneo de Barcelona.

No juega desde entonces y ha caído al tercer lugar del ranking de la ATP, después de ser baja para el resto de la temporada de tierra batida, incluido un Roland Garros en el que había sido campeón los dos años anteriores.

También renunció a la gira sobre hierba, donde en Wimbledon debía defender los puntos sumados por el subcampeonato de 2025.

El alemán Alexander Zverev, subcampeón este año en Wimbledon, le adelantó en la clasificación y es ahora el número dos, detrás de Sinner.

Cincinnati se presenta ahora como el lugar para el esperado regreso de un Alcaraz que pretende estar en el Abierto de Estados Unidos, del 31 agosto al 13 septiembre, un torneo en el que fue el campeón en 2025.