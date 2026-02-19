Alcaraz remonta ante Khachanov y se mete en semis en el Abierto de Catar

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, remontó un set en contra ante el ruso Karen Khachanov este jueves por 6-7 (3/7), 6-4 y 6-3 y se clasificó a semifinales del Abierto de Catar.

El tenista español, de 22 años, encadenó su décima victoria consecutiva tras haberse convertido, con su triunfo en el Abierto de Australia a comienzos de febrero, en el hombre más joven en completar el pleno de títulos de Grand Slam.

El primer set se encaminó al tie-break después de que ni Alcaraz ni Khachanov lograsen romper el servicio del contrario. El ruso se puso 6-1 en el tie-break antes de convertir su tercera bola de set.

Pero el siete veces campeón de Grand Slam volvió a meterse en el partido al romper el servicio de su rival en el quinto juego del segundo set.

Alcaraz repitió la fórmula para romper el servicio con 2-2 en la tercera manga, y volvió a quebrar el saque en el noveno juego para sellar su boleto a semifinales tras dos horas y 26 minutos de partido.

Tras derrotar a Khachanov (17°) en este torneo de categoría ATP 500, Alcaraz se enfrentará ahora a otro tenista ruso, Andrey Rublev, por un puesto en la final de Doha.

Rublev (14°) se impuso en su duelo de cuartos ante el griego Stefanos Tsitsipas por 6-3, 7-6 (7/2).

El italiano Jannik Sinner, número dos del mundo, se enfrenta este jueves al checo Jakub Mensik (16°).

El ganador de ese partido jugará contra Arthur Fils (40°) en semifinales, tras la victoria del francés en sets corridos (doble 6-3) contra el también checo Jiri Lehecka (22°).