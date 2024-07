Alcaraz sobrevive al duelo con Tiafoe y saca boleto para octavos de Wimbledon

El tenista español Carlos Alcaraz, vigente campeón de Wimbledon, sufrió este viernes para superar la tercera ronda del torneo londinense, superando en cinco sets al estadounidense Frances Tiafoe, por 5-7, 6-2, 4-6, 7-6 (7/2) y 6-2.

El español (N.3 del mundo) y el estadounidense (N.29) revivieron la semifinal del US Open de 2022, donde también se impuso Alcaraz en cinco sets, preludio de su primer título de Grand Slam.

"Siempre es un desafío jugar contra Frances. Es un jugador de mucho talento y hemos vuelto a ver hoy que merece estar arriba y luchar por grandes cosas", declaró Alcaraz en la entrevista a pie de pista tras el partido.

Contra Tiafoe "se me hace complicado adaptar mi juego, encontrar soluciones y ponerle en problemas, pero estoy muy feliz por cómo he acabado el partido", añadió el español, quien admitió haber sufrido mucho en el cuarto set.

"Lo único que pensaba era 'Ok, lucha una pelota más'. Sólo pensaba en la bola siguiente y en el 'tie-break' me he dicho a mi mismo que tenía que ir a por ello (la victoria)".

"Si pierdo, pues pierdo, pero tenía que ir a por todas y es bueno para mí avanzar de ronda", insistió un Alcaraz que reconoció que hizo sufrir mucho a su equipo.

"Mi equipo siempre sufre más que yo. porque tienen la sensación de no poder hacer nada (por ayudarle), pero estoy muy agradecido por su apoyo".

Alcaraz tuvo muchos altibajos en un partido de casi cuatro horas de duración, llegando a colocarse con 2 sets a 1 abajo y con Tiafoe desaprovechando una pelota de 'break' que le hubiese colocado 5-4 y saque para ganar el partido.

El español reaccionó para provocar el 'tie-break' y llevar el desenlace del duelo al quinto set, donde Alcaraz, pese a su juventud (21 años) demuestra una gran madurez, como lo demuestra el hecho de haber ganado 12 de los 13 quintos sets que ha disputado en su carrera.

De esta manera, el español sigue en liza por convertirse en el sexto tenista de la historia en ganar Roland Garros y Wimbledon en una misma temporada.