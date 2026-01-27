Alcaraz supera a De Miñaur y ya está en semis del Abierto de Australia

El español Carlos Alcaraz, número uno del tenis mundial, superó en tres sets al australiano Alex De Miñaur (7-5, 6-2 y 6-1) en dos horas y 18 minutos de partido y se clasificó para semifinales del Abierto de Australia, este martes en Melbourne.

El murciano de 22 años, que ha hecho del primer Grand Slam uno de sus grandes objetivos de la temporada, se medirá en sus primeras semifinales en Melbourne al alemán Alexander Zverev (N.3).

Al español, que ya ha ganado seis títulos del Grand Slam, le falta la corona en Melbourne para completar los cuatro grandes torneos del circuito tenístico.

En horario nocturno, protegido del calor sofocante de la jornada, Alcaraz terminó con las esperanzas de los aficionados australianos de ver a uno de sus tenistas pelear por el título.

En la Rod Laver Arena, Alcaraz tuvo un primer set de altibajos; sólo se explica así que sufriera una primera desconexión cuando se dejó igualar un 3-0 a favor y luego perdió el servicio con el que podría haber cerrado el primer parcial en el noveno juego.

Pero a partir de entonces, el N.1 fue una máquina apisonadora que no dio opción a De Miñaur, N.6 del ránking, hijo de un uruguayo y una española y que reside y se entrena habitualmente en la costa levantina española.

Alcaraz cerró el primer set rompiendo el servicio de De Miñaur tras una batalla de una hora y resolvió por la vía rápida los otros dos parciales, dejando hacer al australiano sólo tres juegos más, todos con su servicio.

El español no exhibió un saque demasiado poderoso, pero sí muy efectivo, ganando el 77% de los puntos con su primero, y fue mejor al resto, ganando más de la mitad de los puntos con el servicio del rival.

"Hoy me sentí muy cómodo, jugando un gran tenis, por lo que estoy orgulloso", declaró Alcaraz tras superar por primera vez los cuartos de final en Melbourne.

De llevarse el título en Australia, Alcaraz se convertirá en el tenista más joven de la historia en completar el Grand Slam, superando a su compatriota Rafael Nadal, que lo logró con 24 años.

Su rival será Zverev, quien tuvo más dificultades para superar al estadounidense Learner Tien, al que derrotó en cuatro sets por 6-3, 6-7 (5/7), 6-1 y 7-6 (7/3).