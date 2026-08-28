Alcaraz vuelve en un Abierto de EEUU de pronóstico incierto

Carlos Alcaraz está de vuelta para defender el título del Abierto de Estados Unidos después de una larga inactividad que, sumada a la baja de Jannik Sinner, abre el abanico de aspirantes al último Grand Slam del año.

Español e italiano, dueños de casi todos los Grand Slam jugados desde 2024, cerrarán el curso sin enfrentarse en ninguna final grande, después de que en 2025 lo hicieran en las de Roland Garros, Wimbledon y US Open.

Sinner, número uno mundial, tuvo que renunciar a Flushing Meadows por una lesión de rodilla pero el mundo del tenis respiró con el regreso justo a tiempo del carismático Alcaraz.

La estrella española lleva sin competir desde abril por una lesión de muñeca que lo llevó a ser desbancado del número dos de la ATP por el alemán Alexander Zverev, que será el primer sembrado del US Open tras triunfar en junio en Roland Garros.

El gigante serbio Novak Djokovic es el otro gran candidato a arrebatarle la corona a Alcaraz, ávido de recuperar el tiempo perdido en este US Open que arranca el domingo y concluye con las finales del 13 de septiembre.

- El tenis sonríe -

A principios de año, Alcaraz cumplió su gran objetivo de conquistar por primera vez el Abierto de Australia y erigirse, con 22 años, en el tenista más joven en poseer los cuatro trofeos de Grand Slam.

De los siete títulos grandes que ya tiene en su palmarés, el primero de ellos lo alzó en 2022 en Nueva York, convirtiéndose además en el número uno mundial más joven.

Flushing Meadows, donde el año pasado volvió a reinar derrotando en la final a Sinner, aparece ahora como un escenario propicio para su reaparición tras el problema en la muñeca que le apartó de Roland Garros y Wimbledon.

Esta semana ya recibió una bienvenida muy especial del público de la pista Arthur Ashe en la competencia de dobles mixto, donde formó una pareja de lujo con la icónica Serena Williams.

Alcaraz exhibió tantas sonrisas en la pista como precaución a la hora de ciertos golpes como el servicio, sin sobrepasar los 185 km/h.

Por ello su resistencia en las extenuantes dos semanas de competencia que le esperan, bajo el asfixiante calor del verano neoyorquino, está todavía por probar.

- Shelton, Fils y Djokovic en el camino -

El sorteo del US Open tampoco fue esta vez benigno con su campeón.

Alcaraz iniciará contra el ruso Roman Safiullin una ruta en la que acechan el estadounidense Ben Shelton o el francés Arthur Fils, campeones de los recientes Masters 1000 de Montreal y Cincinnati, en unos hipotéticos cuartos de final así como Djokovic en semifinales.

El balcánico, a sus 39 años, puede estar ante una de sus mejores ocasiones de redondear su inigualable vitrina con un título 25 de Grand Slam.

Nole sigue siendo muy fiable en los grandes escenarios, con sólo una ausencia de semifinales de Grand Slam desde inicios de 2025, pero también está falto de rodaje, con una sola y deslucida actuación desde Wimbledon.

"Siempre pienso que mientras (Djokovic) esté en el cuadro, hay una posibilidad", lo respaldó esta semana Roger Federer.

"Creo que esa es también una de las razones por las que sigue jugando, porque debe creer de verdad que todavía puede lograrlo", afirmó el maestro suizo, homenajeado en la semana previa de un evento que conquistó en cinco ocasiones seguidas entre 2004 y 2008.

Con la mirada en el futuro, los aficionados se quedarán sin disfrutar este año del brasileño João Fonseca, baja por problemas físicos, pero asistirán al debut de la nueva joya del circuito, el español Rafael Jódar, que será el duodécimo sembrado a sus 19 años.

- Título y número uno en juego -

En la rama femenina, la bielorrusa Aryna Sabalenka no sólo debe defender los dos últimos títulos del US Open sino también su liderato de la clasificación mundial.

Sabalenka aspira a un triplete de victorias consecutivo que nadie logra desde Serena Williams entre 2012 y 2014 pero su candidatura a la hazaña ha perdido fuerza con sus bajas prestaciones en la segunda mitad de año.

A su vez, el estado físico de la kazaja Elena Rybakina, principal perseguidora de Sabalenka en el ranking de la WTA, es también una incógnita tras su retirada la semana pasada en el WTA 1000 de Cincinnati.

Las mayores amenazas para Sabalenka pueden ser la polaca Iga Swiatek y la estadounidense Coco Gauff, dos excampeonas del US Open que han resurgido en agosto con contundentes victorias en Toronto y Cincinnati.