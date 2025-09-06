Álex Marquez logra la 'pole' en GP de Cataluña por delante de Quartararo

El español Álex Márquez (Ducati-Gresini) logró este sábado la 'pole position' del Gran Premio de Cataluña, la 15ª prueba de las 22 de la temporada de MotoGP, al acabar por delante del francés Fabio Quartararo (Yamaha) y su hermano mayor Marc Márquez (Ducati).

Con dificultades en las tres últimas carreras, Álex Márquez esta vez superó a sus rivales durante las clasificaciones al pulverizar el récord del circuito de Cataluña establecido unos minutos antes por Quartararo.

El catalán adelantó al francés y su hermano por 267 y 409 milésimas de segundo, respectivamente, para obtener la segunda 'pole' de su carrera después de Argentina en 2023.

Marc Márquez, que lidera el campeonato con 175 puntos de ventaja sobre su hermano menor, acumula 14 victorias consecutivas en MotoGP, siete en carreras al sprint y siete en Grandes Premios, pero podría ver esta racha interrumpida este fin de semana en un circuito que no se le suele dar bien pese a correr en casa.

Bagnaia, compañero de equipo de Marc Márquez en Ducati, tuvo de nuevo grandes dificultades. Sólo consiguió la undécima posición en la Q1 y comenzará desde el puesto número 21, su peor resultado desde abril de 2022 en Portugal.