Álex Márquez marca el mejor crono en los primeros entrenamientos de MotoGP en Japón

El piloto español Álex Márquez (Ducati-Gresini) estableció un nuevo récord en el circuito de Motegi, este viernes en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, dominados por el vigente subcampeón del mundo.

Márquez marcó un mejor crono de 1:42.81, por delante de Pedro Acosta, con KTM, que fue segundo a 76 milésimas.

El vigente campeón del mundo, Marc Márquez, hermano de Álex, marcó el tercer mejor tiempo con la Ducati oficial, mientras que el líder del Mundial, el también español Jorge Martín, tuvo que conformarse con el octavo puesto.

Martín llega a Japón con 12 puntos de ventaja sobre el mayor de los Márquez, cuando quedan siete pruebas para el final del campeonato.

El ídolo local Ai Ogura, con Aprilia, terminó 15º en la sesión de entrenamientos, pero su moto empezó a expulsar un espeso humo blanco y a perder aceite, lo que provocó una bandera roja y la suspensión temporal de la tanda.

- Resultados de los primeros entrenamientos libres del GP de Japón de MotoGP:

. Resultados de la 2ª tanda de ensayos libres:

1. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 1:42.811

2. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) a 0.076

3. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 0.100

4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 0.218

5. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 0.349

6. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 0.386

7. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 0.419

8. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 0.464

9. Diogo Moreira (BRA/LCR Honda IDEMITSU) 0.495

10. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 0.574