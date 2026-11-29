El piloto español Álex Márquez, hermano del campeón del mundo Marc Márquez, se perderá este domingo el Gran Premio de Valencia de MotoGP tras sufrir un broncoespasmo, informó este domingo su escudería Gresini, satélite de Ducati, en un comunicado.

El equipo del español señala que ha sufrido "un broncoespasmo grave", que ha llevado a su hospitalización en una clínica de Valencia, donde está siendo tratado.

El broncoespasmo hace que los bronquios se estrechen produciendo dificultad para respirar.

El piloto de Gresini no podrá correr el Gran Premio de Valencia de MotoGP, último de la temporada, tras el que su hermano Marc pondrá punto final a su carrera en la categoría reina del motociclismo.

Marc Márquez, que se proclamó matemáticamente campeón del mundo de MotoGP el pasado fin de semana en Portugal, se retira tras ganar diez mundiales de motociclismo, ocho de ellos en MotoGP.