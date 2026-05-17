Álex Márquez sufre dos fracturas y será operado tras su grave caída

El español Álex Márquez (Ducati-Gresini), víctima de una grave caída en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, sufre dos fracturas, una de ellas en la clavícula derecha, de la que será operado este domingo, informó su equipo.

El catalán padece "una ligera fractura de la vértebra cervical C7, que será reevaluada la próxima semana, y una fractura de la clavícula derecha, que será estabilizada con una placa. Será operado hoy (domingo) en el Hospital General de Catalunya", publicó la escudería italiana en su cuenta de X.

Su caída fue impresionante y el piloto español quiso tranquilizar personalmente al publicar una foto suya en su cuenta de X, donde se le ve en la cama del hospital, con el pulgar en alto y un collarín: "¡Todo controlado! Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos. Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo".

Cuando luchaba con Pedro Acosta (KTM) por hacerse con el liderato, Márquez chocó por detrás con su compatriota, que sufrió un problema técnico y redujo bruscamente la velocidad en plena aceleración.

El menor de los hermanos Márquez sufrió una caída a alta velocidad y su moto dio varias vueltas de campana antes de caer hecha añicos sobre la pista, lo que provocó la interrupción de la carrera.

Su rueda delantera golpeó además a Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), que no pudo evitar la caída.

Una hora más tarde, el italiano logró sin embargo ganar el Gran Premio, marcado por una segunda interrupción consecutiva debido a un accidente del francés Johann Zarco (Honda-LCR).

Tras unas radiografías que no revelaron ninguna fractura, Zarco, un veterano de la parrilla de MotoGP (35 años), fue trasladado al hospital para someterse a un escáner debido a dolores en la pierna izquierda, precisó su equipo.