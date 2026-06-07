Alexander Zverev, el éxito tardío de un tenista tenaz y controvertido

Eclipsado por los gigantes del circuito, Alexander Zverev ha esperado hasta los 29 años para ganar su primer título del Grand Slam, este domingo en Roland Garros, coronando una carrera marcada por su tenacidad en la cancha y una reputación manchada por acusaciones de violencia conyugal.

Nacido el 20 de abril de 1997 en Hamburgo, Sasha -su sobrenombre- creció desde muy niño con una pelota de tenis al lado.

Es el segundo hijo de Irina y Alexander Zverev, dos jugadores rusos de carrera bastante modesta y que llegaron a Alemania en 1991, después de la descomposición de la Unión Soviética.

Ambos transmitieron su pasión por la raqueta a sus hijos y el ahora campeón de Roland Garros es hermano de Mischa Zverev, un extenista de la ATP.

Alexander Zverev se hizo profesional en 2013, en pleno apogeo del Big 3, formado por Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic.

En julio de 2014 empezó a destacar, llegando a semifinales en el torneo de Hamburgo, su ciudad, derrotando sobre todo al ruso Mijail Youzhny, que entonces era 19º del mundo.

Tres años después ganó su primer título ATP en San Petersburgo, superando a Stan Wawrinka, que entonces venía justo de ganar el US Open.

Con 20 años se confirmó todavía más al ganar su primer Masters 1000, en Roma, y venciendo a Djokovic.

"Cuando tenía 11 o 12 años, pensaba que con 20 años habría ganado cuatro torneos del Grand Slam. Pero con 16 años comencé ya a ser más realista", bromeaba en la época, marcando un tono que le ha acompañado desde entonces, con declaraciones no exentas de humor o ironía.

- Acusaciones conyugales -

Preguntado tras su victoria del viernes en semifinales sobre qué piensa cuando salta a la pista central de Roland Garros, Zverev aseguró que siente "vacío completo" en su cerebro en esos momentos.

"Somos deportistas, de todas formas tampoco tenemos gran cosa dentro del cráneo", apuntó en su mensaje desde la pista ante el micrófono de la extenista francésa Alizé Cornet.

Fuera de las canchas de tenis ha sido noticia por cuestiones mucho más espinosas que el deporte.

Fue acusado de violencia conyugal por su exnovia Brenda Patea, madre de su hija, y la justicia alemana le condenó por ello a una multa de 450.000 euros.

Zverev recurrió y llegó a un acuerdo con Patea en junio de 2024, para dar por concluida esa acción judicial.

Otra exnovia del tenista, la jugadora Olga Sharypova, le acusó en octubre de 2020 de hacerle sufrir varios episodios de violencia física y psicológica durante su relación, algo que Zverev siempre negó, hasta el punto de acudir a la justicia contra ella y contra el periodista estadounidense que se hizo eco de esas acusaciones.

- Momentos de duda -

Entre todas estas tormentas personales, este gran hincha del Bayern Munich ha ido construyendo un palmarés deportivo envidiable, con un oro olímpico (Tokio 2021) y ahora 25 títulos, entre los que además de Roland Garros 2026 destacan siete Masters 1000 y dos ATP Masters de final de temporada.

En los Grand Slam había perdido las tres finales anteriores que había jugado: ante Casper Ruud en el US Open 2020 tras ganar los dos primeros sets, contra Carlos Alcaraz en Roland Garros 2024 después de ir dos mangas a una arriba y frente a Jannik Sinner en el Abierto de Australia 2025, de manera más contundente.

Ese revés ante Sinner disparó las dudas en la cabeza del alemán.

"No soy lo bastante bueno. Tan simple como eso. No sé si alguien día seré capaz de levantar un trofeo así. Pero voy a continuar intentándolo", dijo tras esa derrota.

Diabético desde que tenía tres años y medio, Zverev es conocido también por su tenacidad para el trabajo físico.

"Cuando Sasha era joven era muy difícil hacerle dejar la pista después del entrenamiento. Se ponía a llorar y pedía jugar más", contaba su padre y entrenador en febrero de 2025.