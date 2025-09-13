Alfred domina las series de 100 m del Mundial, las favoritas se clasifican

La santalucense Julien Alfred, vigente campeona olímpica de los 100 metros, inició la búsqueda del título mundial dominando las series de esa distancia, este sábado en Tokio, donde las demás favoritas cumplieron pasando a semifinales.

Solo Alfred con 10.93, la británica Daryll Neita con 10.94 y la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden con 10.99 bajaron de los 11 segundos, ganando sus respectivas series y siendo las tres primeras del global de tiempos de la ronda.

Jefferson-Wooden llega a este Mundial como la favorita tras dominar los tiempos de la temporada con 10.65, lo que la convirtió en la quinta mujer más rápida de la historia.

"Estoy preparada para correr, en la mejor forma posible. Creo que puedo irme de aquí siendo campeona del mundo de 100, 200 y 4x100 metros", confió Jefferson-Wooden después de su serie.

La vigente campeona mundial, la estadounidense Sha'Carri Richardson, ganó confianza tras una temporada a medio gas y dominó su serie con un crono de 11.03, el mejor que ha firmado este año.

También se clasificó a semifinales la leyenda jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, que a sus 38 años está ante el Mundial de su despedida.

La emblemática atleta, ganadora de 10 títulos mundiales, cinco de ellos en los 100 metros, fue segunda de su serie con 11.09, suficiente para acceder a la siguiente etapa.

Las semifinales de los 100 metros femeninos tendrán lugar el domingo a las 11h20 GMT y determinarán las ocho finalistas, que se disputarán las medallas el mismo día (13h13 GMT).