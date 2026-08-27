Alison Dos Santos, el atleta que se sobrepuso a sus cicatrices

Cuando Alison Dos Santos, que este jueves pulverizó en Zurich el récord mundial de 400 metros vallas (45.80), se dio a conocer en el atletismo antes de la veintena y el público creía que tenía más edad. El motivo: unas cicatrices muy visibles en su cabeza.

Muchos las confundieron al principio con un caso de alopecia precoz y por eso su juventud sorprendía a muchos, hasta que se conoció su historia: con apenas diez meses de vida, un accidente doméstico con aceite hirviendo lo tuvo meses hospitalizado.

Nacido en Sao Joaquim da Barra, a algo más de 300 kilómetros de Sao Paulo, Alison Dos Santos creció con sus padres, Sueli y Gerson, pero pasaba también mucho tiempo en casa de su abuela Geli, donde se produjo el percance que cambió su vida.

Geli estaba hirviendo aceite para freír pescado y un descuido fue aprovechado por el pequeño Alison para agarrar la sartén con la torpeza de su corta edad. La abuela intentó impedirlo y ambos resultaron heridos con importantes quemaduras, que les tuvieron hospitalizados mucho tiempo.

Fue internado en el hospital de Barretos, donde Alison vivió su primer cumpleaños.

Siendo niño, las secuelas del accidente, en forma de cicatrices muy visibles en su cabeza y con falta de cabello en parte de la misma, le provocaron un problema de timidez extrema y hasta de acoso escolar.

Se le veía casi siempre con una gorra amarilla y se cobijó en el judo, en una sala de deporte local, donde se sentía protegido.

"Me encantaba eso, de verdad. Pero mi familia no es rica, así que se hacía difícil", contó tiempo después a la web de World Athletics, explicando cómo practicar judo costaba dinero a sus padres.

- Nuevos amigos -

Como solución alternativa y de la mano de un amigo, Alexandre Inocencio, el atletismo hizo su aparición en escena y le ayudó a mostrarse más y a ser más sociable.

"Ese ambiente, la amistad y el amor que encontré en esa comunidad del atletismo, es lo que me ayudó a superarlo todo. Creo que me salvó", estimó recientemente el propio Alison Dos Santos en el pódcast "Ready, Set, Go".

Los frutos no tardaron en llegar y los resultados desde pronto fueron esperanzadores.

En el Mundial Sub-18 de 2017 en Kenia fue quinto en los 400 metros vallas y un año más tarde, en el Sub-20 de Finlandia, se colgó ya el bronce.

En el Mundial absoluto de Doha fue ya finalista de esta exigente prueba y después del parón de competiciones por la pandemia apareció ya como un nombre imprescindible en los rankings y en las listas de favoritos.

En los Juegos de Tokio se colgó el bronce con un impresionante tiempo de 46.72 a sus 21 años, en una carrera histórica en la que el noruego Karsten Warholm batió el récord del mundo (45.94), que estuvo en vigor hasta este jueves.

Alison Dos Santos tuvo 2022 como el año de la confirmación, llevándose la victoria en el circuito de la Liga de Diamante y, sobre todo, proclamándose campeón del mundo (46.29) en Eugene (Estados Unidos).

- "Más brasileño" -

Pero una lesión mientras entrenaba en Sao Paulo cambió el rumbo en el inicio de 2023 y le terminó bajando del trono, al tener que pasar por quirófano para tratar su menisco lateral de la rodilla derecha.

El año 2024 fue su regreso a la primera línea, con un nuevo bronce olímpico, esa vez en París, y en 2025 fue plata en el Mundial de Tokio, en una carrera en la que fue oro por unos momentos, antes de que el estadounidense Rai Benjamin fuera recalificado.

El año 2026 ha sido el de su confirmación definitiva, por si alguien tenía dudas.

En la mejor forma física de su vida, ha ido acumulando victorias sobre Warholm en la Liga de Diamante.

El pasado domingo, en Chorzów (Polonia), sorprendió al mundo ganando al noruego con un nuevo look, con el pelo más largo.

"Estoy haciéndome mayor y quiero probar cosas diferentes", dijo después de la prueba, asegurando tener un objetivo: "Mostrar más mi lado brasileño y que la gente se divierta".

Solo unos días después acudió a Zurich con los cabellos recogidos en trenzas y logró divertir al público de la mejor manera, con un récord del mundo descomunal (45.80).