El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso afirmó que está deseando disputar en enero el Rally Dakar, una competición que quiere "ganar algún día" aunque admitió que no ve posible que vaya a ser en 2027.

Su escudería Aston Martin sorprendió el martes anunciando que Alonso, de 45 años, llevará uno de sus coches en el Dakar.

Los otros dos estarán conducidos por el francés Sébastien Loeb, nueve veces campeón mundial de rallies, y por el brasileño Lucas Moraes, campeón mundial de rallies campo a través (rally-raid).

Alonso estuvo ya con un Toyota en el Dakar de 2020, donde fue decimotercero en la general final.

"Creo que el Dakar 2027 será un desafío mucho mayor que el de 2020, cuando tuve seis meses de preparación", afirmó el piloto asturiano en la víspera de los ensayos libres del Gran Premio de F1 de Las Vegas.

"Me fui entonces a conducir a diferentes países, a Catar, a Namibia, a Marruecos, a Polonia. Tuve un programa bastante completo. Disputé además dos rallies en Arabia Saudita, creo. Aquí solo tuve dos días en Marruecos y ya está", explicó.

"Es muy corto, pero hemos decidido que iba a ser una buena experiencia para todos, sobre todo para mí. No es un secreto para nadie: quiero ganar el Dakar algún día", continuó.

"No será posible este año, sin duda, pero creo que esto servirá de inversión para el futuro, para acumular kilómetros y conocer mejor esta disciplina. Es uno de los mayores retos a los que me he enfrentado, por la falta de preparación. Pero intentaré aprender la primera semana y espero seguir en la carrera en la segunda", apuntó.

El año 2027 se presenta cargado para Alonso, que en marzo iniciará una nueva temporada de la Fórmula 1.

Arabia Saudita debía ser la sede del Rally Dakar en 2027, como viene haciendo desde 2020, pero la situación bélica y la inestabilidad en la región hicieron que el evento fuera deslocalizado a Portugal y Marruecos.

Alonso estará allí con el hombre que fue su copiloto en 2020, su compatriota Marc Coma, ganador del Dakar en la categoría de motos en cinco ocasiones.