Tras las sanciones anunciadas por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) por presuntos casos de nepotismo en instituciones públicas, surgieron las primeras reacciones de las autoridades señaladas.

En el caso de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), la ANTAI informó que sancionó a siete servidores públicos por nepotismo, al laborar en una misma unidad administrativa junto con familiares.

Ante este señalamiento, el rector de la UNACHI, Absel Navarro Camarena, indicó que acatarán cualquier sugerencia utilizando su procedimiento interno. “No he nombrado ningún familiar mío por consanguinidad ni por afinidad”, expresó Navarro.

Destacó que “de llegar cualquier recomendación de ANTAI, la cumpliremos y se le dará curso, según el procedimiento disciplinario de la universidad”.

Por otro lado, la ANTAI informó que sancionó al alcalde de Santiago, provincia de Veraguas, Eric Jaén, tras comprobar la contratación de un familiar en el municipio y recomendó la destitución de la persona contratada.

En respuesta, Jaén rechazó el señalamiento y manifestó que “la persona a que la ANTAI hace mención no es familiar mío, no tiene rasgos de afinidad ni de consanguinidad, por ende, la sanción no cabe a lugar”.

El alcalde también adelantó que presentará un recurso ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Estaremos presentando un recurso ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. Cuando la Sala Tercera se pronuncie al respecto, brindaremos mayor detalle”, expresó.

Las investigaciones de la ANTAI también alcanzaron a otras instituciones, entre ellas municipios, juntas comunales y entidades del Gobierno central. En varios de estos casos, además de las sanciones económicas a los funcionarios involucrados, se recomendó la destitución de los familiares contratados o la adopción de medidas administrativas para corregir las situaciones detectadas.

Metro Libre también realizó consultas a otras entidades y autoridades señaladas por la ANTAI para conocer su posición frente a las sanciones; sin embargo, al cierre de esta nota no se había recibido respuesta. La ANTAI, como entidad fiscalizadora, tiene entre sus funciones investigar posibles faltas administrativas.