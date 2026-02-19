Alysa Liu reina en el patinaje artístico por delante de las japonesas

La estadounidense Alysa Liu, que había terminado tercera en el programa corto, remontó en el libre y se proclamó campeona olímpica en la prueba individual femenina del patinaje artístico, este jueves en Milán.

Liu, que regresó hace dos temporadas tras una retirada y que es la vigente campeona mundial, obtuvo un total de 226,79 puntos, lo que le permitió superar en el podio a dos japonesas, Kaori Sakamoto (plata, 224,90 puntos) y la adolescente de 17 años Ami Nakai (bronce, 219,16 puntos).

A sus 20 años, la californiana reconquista para Estados Unidos el torneo en el patinaje artístico femenino, donde su país no triunfaba en unos Juegos Olímpicos desde Sarah Hughes en Salt Lake City 2002.

Es la octava vez que una estadounidense se lleva el oro en esta prueba.

En la grada estaba Tenley Albright, la primera patinadora artística de Estados Unidos en llevarse el oro olímpico, en su caso en la edición de Cortina d'Ampezzo 1956.

Para Liu es su segundo oro en estos Juegos, después de haberse coronado en el inicio del evento con Estados Unidos en la prueba por equipos.

Su victoria sirve además para pasar la página del mal trago vivido por Estados Unidos en la prueba masculina individual, donde el ultrafavorito Ilia Malinin falló clamorosamente en el programa libre y bajó hasta el octavo puesto.

Para Sakamoto, la plata tiene sabor amargo por cómo transcurrió el concurso y por haber desaprovechado la ventaja que tenía sobre Liu después del programa corto.

La nipona abandonó la pista llorando, en su competición de despedida.