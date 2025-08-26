$!Amigo de entreno

Una aplicación de entrenamiento eficaz es más que un simple contador de repeticiones; es una herramienta que te acompaña en tus objetivos de salud. Así lo explicó el tecnólogo Alex Neuman, quien ofreció algunas recomendaciones para elegir la más adecuada.

Neuman aconseja reflexionar sobre el objetivo personal antes de descargar cualquier aplicación.

“¿Quieres mejorar tu resistencia, ganar fuerza o simplemente moverte más durante el día?”, se pregunta el experto. Es crucial evaluar cómo la aplicación se adapta a tu nivel, el tiempo que puedes dedicarle y si prefieres entrenar solo o con interacción social. También sugiere aprovechar las versiones gratuitas o los periodos de prueba para asegurarse de que la aplicación realmente se ajusta a tus necesidades.

“Ten cuidado con instalarla y empezar el periodo de prueba y no usarla por el motivo que sea; no podrás después ensayarla si pasa el tiempo de prueba”, advirtió.

Por su parte, Eduardo Snape, director de la Fundación Comunidad DOJO, resalta la capacidad de estas aplicaciones para motivar a los usuarios.

“Te motivan con metas diarias, como alcanzar los 10,000 pasos, y celebran tus logros. Guardan un registro de tu progreso, permitiéndote comparar tus avances”, señaló.