Amir Murillo pone la alegría en el Besiktas

El Besiktas turco superó 3-2 al Hoffenheim alemán, en la segunda jornada de liguilla de la UEFA Europa League, con un tanto del lateral panameño Michael Amir Murillo. El mundialista panameño fue el encargado de abrir el marcador del encuentro, con un puntapié en el área chica, al minuto 60’ con un pase del surcoreano Oh Hyeon-gyu, que fue el MVP, con dos goles (73’ y 79’) y una asistencia. Murillo, quien fue titular y jugó todo el duelo, sumó su segundo gol en la competición, luego de meter el primero en la victoria por 4-1 ante el Olympique de Marsella en la primera fecha. Con este resultado, el conjunto turco suma dos triunfos en dos partidos disputados (6 puntos) y se ubica cuarto en la tabla general de 36 equipos, empatado en unidades con otros nueve clubes. La Juventus italiana, tras imponerse por 2-1 en casa del Celta de Vigo, se apoderó el liderato de la Liga Europa. Su próximo rival en la competición será el Crystal Palace inglés, que cayó ayer 3-2 ante el Olympique de Lyon francés, en la fecha 3, el jueves 22 de octubre, a las 2:00 p.m. (hora en Panamá).

Primer asalto en la Conference League

En tanto, el tercer nivel de importancia en el fútbol de clubes en Europa, la UEFA Conference League, abrió su temporada 2026-27 al disputarse ayer la primera jornada de su liguilla de 36 equipos. En ese sentido, el KAA Gent belga, equipo en el que milita el panameño Josué Vergara (quien no jugó por estar lesionado), venció por 1-0 al AGF de Dinamarca. El próximo jueves, el Gent chocará con el Braga portugués (2:00 p.m.).