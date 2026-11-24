REDACCIÓN | El técnico de la Selección mayor masculina de Fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, avanzó sobre el plan de trabajo para el partido amistoso de la ‘Sele’ ante su similar de Perú, en diciembre próximo.

“Esta fecha no FIFA, tenemos posibilidad de traer gente de fuera, que ya han acabado sus ligas y esta semana vamos a completar ese listado para el partido”.

El entrenador dijo que se buscará dar oportunidad a quienes tuvieron pocos minutos en la última convocatoria, sumando a jugadores del plano local (LPF).

el amistoso internacional ante Perú está programado para el miércoles 9 de diciembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en la ciudad de Cuzco, Perú. Desde la Federación Panameña de Fútbol se explora la posibidad de otro amistoso antes de acabar el año, y cuyo rival sería Venezuela.

El seleccionador también señaló que ha querido darle importancia a las categorías inferiores y catalogó el actual panorama como “un trabajo medio hecho”: “queremos estar más encima, controlarlo mucho más, con gente preparada”.