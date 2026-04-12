Andreeva abre la gira de tierra con título en Linz

La rusa Mirra Andreeva (18 años y N.10 del mundo) estrenó la gira de tierra batida con el título en el WTA de Linz (Austria), tras derrotar en la final a Anastasia Potapova por 1-6, 6-4 y 6-3.

Es el segundo título de la temporada para Andreeva, que en enero se coronó en Adelaida (Australia).

Tras perder su primer juego de saque, Andreeva acumuló errores no forzados, especialmente con la derecha, y fue arrollada en el primer set por Potapova, que se apuntó el parcial en apenas 29 minutos.

Andreeva reaccionó de inmediato, quebrando el servicio de Potapova al inicio del segundo set y, aunque cedió su saque una vez, volvió a romper para igualar el partido.

En el tercer set, Potapova, nacida en Rusia y que esta temporada compite bajo la bandera de Austria, terminó cediendo ante la potencia de los golpes cruzados de Andreeva.

Era la primera vez que el torneo de Linz, ascendido este año a la categoría WTA 500, se disputó sobre tierra batida, después de haberse jugado en pista dura desde su creación en 1991.