Andreeva se adentra por primera vez en los cuartos del US Open

La joven tenista rusa Mirra Andreeva, campeona del pasado Roland Garros, avanzó este lunes a sus primeros cuartos de final del Abierto de Estados Unidos al derrotar a la austriaca Anastasia Potapova, quien terminó el partido lesionada.

Andreeva, quinta del ranking mundial a sus 19 años, batió a Potapova (25º) por 5-7, 6-4 y 6-3 en una trepidante pugna de dos horas y media que tuvo un triste epílogo.

Tras levantar un primer set en contra, Andreeva servía con ventaja 5-3 en el último parcial cuando Potapova se desplomó en la pista tras lastimarse la pierna izquierda.

La jugadora, nacida en Rusia, hizo un mal gesto al agacharse en carrera a devolver una pelota y tuvo que recibir atención médica durante varios minutos.

Potapova decidió regresar a la cancha y, tras perder los dos últimos puntos, recibió entre lágrimas un abrazo de consuelo de Andreeva en la red.

"No es obviamente la manera en la que quieres terminar el partido ni en la que quieres ver a una de tus buenas amigas terminar el partido", dijo después Andreeva.

La pupila de la española Conchita Martínez chocará en cuartos contra la ganadora del duelo entre la estadounidense Coco Gauff, campeona en 2023, y la nueva perla del tenis local, Iva Jovic.