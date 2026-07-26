Anquetil, Merckx, Hinault, Induráin: los otros pentacampeones del Tour

Al conquistar este domingo en París su quinto Tour de Francia, Tadej Pogacar iguala el récord de victorias finales de un cuarteto compuesto por mitos del ciclismo como Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

Con 27 años, Pogacar es el más joven en ser pentacampeón del Tour, que se apunta ahora por tercera vez consecutiva (2024, 2025, 2026), después de sus dos primeras de 2020 y 2021.

El único por ahora en haber ganado cinco Tours de manera consecutiva es el español Induráin, de 1991 a 1995.

. Jacques Anquetil (FRA): 1957, 1961, 1962, 1963 y 1964

Anquetil respiró aliviado cuando ganó su quinto Tour el 14 de julio de 1964, en una edición en la que el dominio del normando, que tenía entonces 30 años, había sido seriamente contestado por su compatriota Raymond Poulidor.

Dominó bien las etapas contrarreloj, pero tuvo problemas en los Pirineos y en Puy de Dôme, donde se recuerda la imagen de ambos hombro a hombro.

Se impuso en el Parque de los Príncipes de París con 55 segundos de ventaja sobre el segundo, un margen muy reducido para sus estándares habituales.

Con 23 años había ganado su primer Tour en 1957 y en su segunda coronación, en 1961, dejó ya al segundo, el italiano Guido Carlesi, a más de 12 minutos.

Con 32 años, participó en busca de su sexto Tour, en una edición que terminó siendo la última para él y que abandonó mermado por una bronquitis, después de haber ayudado al futuro vencedor, Lucien Aimar.

. Eddy Merckx (BEL): 1969, 1970, 1971, 1972, 1974

Como Anquetil, Merckx ganó el Tour en su primera participación en la carrera, en 1969, donde dio inicio a una época de gran dominio en su deporte.

El Tour es apenas una parte de su magna obra: en el mismo año de su primer título en la ronda gala, que se adjudicó ganando seis etapas, había conquistado ya la París-Niza, la Milán-San Remo, el Tour de Flandes y la Lieja-Bastoña-Lieja.

En las ediciones 1970, 1971 y 1972 del Tour, el monólogo continuó y acumuló un total de 18 etapas ganadas. Solo en la edición de 1971 tuvo un rival de verdad, el español Luis Ocaña, hasta que éste se cayó en el descenso del Menté.

Ocaña fue luego el ganador en 1973, en ausencia de un Merckx que había querido buscar nuevos retos disputando el Giro de Italia y la Vuelta a España, algo que tiempo después diría que había sido "una tontería" porque dejó pasar así la ocasión de ganar cinco veces consecutivas el Tour.

Regresó a la carrera francesa en 1974 para ser de nuevo el campeón, ganando ocho etapas. Y parecía camino del título en 1975, pero se vino abajo súbitamente en Pra-Loup ante el francés Bernard Thévenet.

Tras recibir un puñetazo de parte de un espectador en Puy de Dôme, terminó segundo en los Campos Elíseos.

En 1976 solo tenía 31 años pero fue baja para el Tour y en el 1977 tuvo su última participación, acabando sexto.

. Bernard Hinault (FRA): 1978, 1979, 1981, 1982, 1985

Con Merckx recién retirado, otro patrón llega al ciclismo: es bretón y también gana en su primera participación en el Tour, en su caso en 1978 a los 24 años.

Hinault es un campeón "al estilo Anquetil", que fulmina especialmente a sus rivales en la contrarreloj.

Fueron los problemas físicos los que interrumpieron su hegemonía: en 1980 fue campeón del mundo pero su rodilla derecha le llevó a abandonar en el Tour.

Recuperó el trono en 1981, dejando al segundo, Lucien Van Impe, a 15 minutos. En 1982 hizo doblete Giro de Italia-Tour de Francia, antes de ser declarado baja para 1983, de nuevo por su maltrecha rodilla derecha.

Deja Renault para crear su propio equipo, La Vie Claire, junto al empresario Bernard Tapie, y tras perder el Tour de 1984 ante Laurent Fignon, recupera el título en 1985.

En 1986 llegó con una promesa, la de ayudar a su ambicioso compañero de equipo estadounidense Greg LeMond, de la que puede que se arrepintiera. Hinault desempeñó un rol ambiguo en ese Tour, hasta el mano a mano entre ambos en Alpe d'Huez. Con 31 años, la estrella francesa terminó segundo y se quedó sin apuntarse un sexto Tour.

. Miguel Induráin (1991, 1992, 1993, 1994, 1995)

La primera mitad de los años 90 fue la del reinado absoluto del español Induráin en el Tour, con una fórmula infalible: arrollar en las etapas contrarreloj y seguir a los mejores en la montaña.

Al contrario que los tres anteriores, Induráin no ganó el Tour a la primera en su debut de 1985, sino que tuvo que esperar seis años para conseguirlo, después de haber estado un tiempo al servicio de su compatriota Pedro Delgado.

En 1990 había ganado la contrarreloj en Luz Ardiden y en 1991, cuando el navarro tenía 27 años, el favorito era LeMond pero tuvo que claudicar ante el empuje del español en los Pirineos.

Claudio Chiapucci, Gianni Bugno, Tony Rominger, Alex Zülle, Richard Virenque... A lo largo de las ediciones, todos terminaban frustrados ante la superioridad de "Miguelón" en la contrarreloj.

Sus cinco títulos seguidos incluyen el de 1995. Un año después buscó el sexto, pero entonces un danés de 32 años, Bjarne Riis, se interpuso en su camino, poniendo así fin a su reinado.