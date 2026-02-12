Antetokounmpo y Flagg se unen a las bajas del Juego de las Estrellas

Los Milwaukee Bucks confirmaron este jueves que Giannis Antetokounmpo se perderá por lesión el All Star Game de la NBA de este fin de semana, en el que los jóvenes Cooper Flagg y Alex Sarr causarán también baja del partido de Estrellas Emergentes.

Antetokounmpo, el jugador más votado de la Conferencia Este para el evento, será sustituido por De'Aaron Fox, base de los San Antonio Spurs, informó la NBA.

Fox se unirá a uno de los dos combinados de jugadores estadounidenses y Norman Powell (Heat), que tiene raíces jamaicanas, se moverá al equipo formado por estrellas internacionales para tomar el lugar del griego Antetokounmpo.

El líder de los Bucks, que promedia 28 puntos y 10 rebotes por noche, está fuera de las pistas desde el 23 de enero debido a una lesión de gemelos.

Antetokounmpo, campeón de la NBA en 2021 con Milwaukee y doble ganador del premio MVP (2019 y 2020), viajará de todas formas a Los Ángeles para ejercer de entrenador en el partido de celebridades y apoyar a sus compañeros del equipo Mundo el domingo.

La baja del ala-pívot se une a la de otras figuras como Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) y Stephen Curry (Warriors), que tampoco saltarán el domingo a la pista del Intuit Dome, la cancha de Los Angeles Clippers.

Las festividades del All Star arrancarán el viernes con el partido de Rising Stars (Estrellas Emergentes), que también tendrá ausencias sensibles.

Cooper Flagg, número uno del pasado Draft, se perderá el evento por un esguince en el pie izquierdo sufrido en el mejor momento de su estelar primera temporada con los Dallas Mavericks.

El pívot francés Alex Sarr, segunda elección del Draft de 2024 por los Washington Wizards, tampoco participará por una distensión en el isquiotibial derecho.

Sus reemplazos serán Ace Bailey, alero novato de los Utah Jazz, y Bub Carrington, base de segundo año de los Wizards, informó el jueves la NBA.