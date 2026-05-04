Antonelli dedica su victoria en el GP de Miami al fallecido Alex Zanardi

El italiano Kimi Antonelli dedicó su triunfo del domingo en el Gran Premio de Miami a su compatriota Alex Zanardi, antiguo piloto de Fórmula 1 que falleció el viernes a los 59 años.

"Esta victoria es para Alex. Me puse muy triste cuando me enteré de la noticia de su muerte. Era un buen amigo de mi familia. Quería ganar por él", dijo el joven piloto de Mercedes tras firmar su tercera victoria consecutiva de la temporada.

Zanardi era originario de Bolonia, ciudad del norte de Italia situada a una hora del famoso circuito de Imola y también lugar de nacimiento de Antonelli.

Piloto de automovilismo en la década de 1990, Zanardi fue capaz de lanzar una nueva carrera deportiva tras perder ambas piernas en un accidente en 2001, logrando cuatro medallas de oro paralímpicas de ciclismo en los Juegos de Londres 2012 y Rio de Janeiro 2016.

Uno de los deportistas más queridos y respetados de su país, a Zanardi se le atribuye haber contribuido a transformar la percepción de la discapacidad en Italia.

"Era una persona valiente e inspiradora, con todo lo que había atravesado en su vida, sin rendirse nunca. De verdad que fue un modelo a seguir para mí", le reconoció Antonelli, el líder más joven de la historia de la Fórmula 1 a los 19 años.

El sábado, el Gran Premio de Miami guardó un minuto de silencio en memoria de Zanardi antes de la carrera esprint.